Edwin OttaZdroj: DeníkPrezident Emil Hácha (jehož připomněla akce v Trhových Svinech) byl zvolen do funkce ve smutných časech po mnichovské dohodě. Nechtěl se úřadu ujmout, ale chápal to jako pokračování služby své zemi, i když tentokrát ne jako uznávaný právník a soudce.

Dokonce mezi vrcholnými politiky tehdy bylo zmíněno, že pan prezident nepřijde do situace, v níž by musel rozhodovat (volně parafrázováno). Ale přitom jakým zkouškám byl Emil Hácha vystaven!

Zemřel krátce po válce ve vězení. Bylo mu vyčteno, že se stal kolaborantem, že málo odporoval okupantům. Pominu, že ti mu hrozili nikoliv osobními útoky, ale represemi vůči českému národu, pokud nebude „spolupracovat“. Těžko už také zhodnotíme, nakolik bylo za veřejné projevy prezidenta odpovědné jeho okolí.

Jisté ale je, že se rychle zapomnělo, kolik úsilí vynaložil, aby se z koncentračních táborů vrátila většina vysokoškoláků zatčených v listopadu 1939 nebo že byl dlouho v přímém kontaktu s českým odbojem. Pokud má ale historie někoho hodnotit, mělo by se tak dít se zvážením co největšího množství faktů. Možná je škoda, že v době Emila Háchy nebyl internet. Třeba by mu selfie vděčných vysokoškoláků byla v poválečné době hodně platná.