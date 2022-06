Dokud jsem při případném návratu autem do města při minulých půlmaratonech jen trochu bloudil a stál v kolonách, nebo někam nemohl několik hodin, ale domů se dostal, byl jsem k podobným akcím tolerantní a říkal jsem si, proč to někdo tolik kritizuje? Leč, všeho do času.

Při posledním ročníku se i před naším domem objevily značky zákaz zastavení a varování, že vozidlo, pokud na parkovišti zůstane, bude odtaženo. Jen tak mimochodem - zákaz platil od deseti dopoledne, i když se občerstvovací stanice stavěla až odpoledne…

Skoro bych řekl, že jedním rázem jsem přestal fandit takovému běhu. A myslím, že zbytečně. Vážně by se ve městě včetně Stromovky nenašla trasa, která by se dopravy a jiného života tolik nedotkla?