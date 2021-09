Před pár dny jsem v rádiu slyšel, jak je nutné starat se o domácí mazlíčky. Jak potřebují pohyb a péči. Hlavně mě ale zaujalo, jak se dbá na stravu u koček a psů.

Edwin OttaZdroj: DeníkV poslední době i v televizi či jinde vidíme reklamy na vyváženou stravu v podobě granulí s minerály a kousky šťavnatého masa. A majitelé by ani nic jiného svým miláčkům nedali. Jak by také bylo možné kazit zdraví čtyřnohým přátelům neuvěřitelně levným párkem či buchtou, co rok vydrží měkká. Přitom bývaly doby, kdy se musela zvířata spokojit se zbytky od stolu. Teď nesmějí sůl, čokoládu, kosti…