Edwin Otta, Českobudějovický deník.Zdroj: Deník/Edwin OttaJá bych ale uvítal i regionální notu. Jestlipak by věděli, která hora je v různých krajích nejvyšší nebo kde byl naměřen největší mráz v ČR (samozřejmě u Českých Budějovic). Případně pak osobní rovina – kdy si naposledy rozbili koleno a jak to řešili, jestli měli v posledních pěti letech vši a jakým způsobem se jich pokusili zbavit nebo kdo u nich doma hospodaří s penězi. V zájmu vyváženosti dotazů z hlediska žena – muž (což už teď ve finále samozřejmě nebude) by se mohly ženy vyjádřit k nějakému poslednímu zápasu Slavie, Sparty nebo Baníku a muži například k výhodám křížkového stehu.