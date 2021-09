Chlorovaným koktejlem ze současných bazénů, kde se nesmí dařit larvám komárů ani mikroorganismům, by skoro jistě nikdo záhony nezalil. Pokud by ovšem kromě zbytků zeleniny a ovoce na záhonech nechtěl jedním šplouchem zlikvidovat také všechny škůdce. Inu, jiná doba, jiná voda.

Viděl jsem v neděli v jedné vesnici na hranici Budějovicka a Táborska, jak z roury ze zahrady vytékala voda přímo do kanálu. Pátral jsem, proč ve slunečném dnu raději něco nezalijí a ukázalo se, že zazimovávají bazén.

