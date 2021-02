Také Jihočeši se zapojují do akce Suchej únor.

Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Zdroj: DeníkZdálo by se, že to bude lehké, když jsou zavřené hospody. Ale je to naopak. Nemůžeme do kina, divadla, do bazénu, ba ani do knihovny. Proto skoro jediné, co nám zbývá, je společné domácí popíjení (ovšem v rozumné míře).