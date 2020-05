U vchodu mi byla předpisově nabídnuta dezinfekce a jednorázové rukavice. Já na oplátku vytáhl z batohu obnošené ale vyprané kalhoty zakoupené tamtéž, aby se mohla zkontrolovat délka, výše pasu a podobně, aniž by bylo nutné zkoušet. Stále způsobně s rouškou stejně jako prodavač. Možná se to někomu zdá přehnané, ale nešť, zdraví je jen jedno a vir bývá nevyzpytatelný.

Skupinka odvážných mužů, které pozoruji celé týdny, by myslím také zasloužila, tentokrát cenu za okázalou statečnost. U svého oblíbeného podniku v jihočeské metropoli při tradičním setkávání tak okázale rouškou pohrdali, že to muselo vyděsit i nebezpečný vir a myslím, že si na ně vůbec netroufl zaútočit. Jestli bylo takových víc, zřejmě jim vděčíme za to, že v jižních Čechách do úterý dopoledne bylo jen 173 nakažených koronavirem.

Ale nezůstával bych jen v tuzemsku. Mám tip i ohledně Nobelovy ceny. V mnoha oborech bych na udělení navrhl zmíněný koronavir. Například za ekonomii a pedagogiku zároveň. Jak ukázal, co skutečně znamená zákon nabídky a poptávky. Poklesl zájem o benzin a naftu, i proto poklesla částka zaplacená za litr. Názorné a jasné. Za pedagogiku navíc i proto, že tisícům rodičům na čas propůjčil pozici učitelů (ovšem u některých z rodičů by to asi bylo spíše na návrh na cenu za škodolibost). Dále za sociologii - jak jednoduše vrátil poměry do časů, kdy největší část dne pobývala rodina pospolu.

Ale nejvíce by si podle mého zasloužil koronavir cenu za ekologii. Na co nestačily týmy profesorů a ochránců přírody a urputné přesvědčování po celé roky, to dokázal jen tak bokem. Na několik týdnů, skoro měsíců třeba úplně vyčistil oblohu od letadel. Otázkou je, co by na můj návrh řekli švédští akademici. A nejen oni…