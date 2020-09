Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Klára Alešová

Zdroj: ArchivUž půl roku je součástí našich životů koronavirus. Slyšíme o něm ze všech stran. Občas třeba bývá slyšet z jedné rozhlasové stanice informace o počtu nemocných na jihu Čech: Tábor 16, České Budějovice 23, Jindřichův Hradec 5… Hodně mi to připomíná hru, v níž Divadlo Járy Cimrmana hlásí teplotu, výšku, rosný bod při výletu. Kdyby to chtěli na zmíněné stanici ještě rozvést, aby čísel měli více, podobně jako v té hře, mohli by přidat informace následujícího rázu: Žloutenka 2, příušnice 1, tyfus 0.