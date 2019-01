GLOSA - Čtvrteční zasedání zastupitelů v Týně nad Vltavou snad trhlo krajský rekord! Páni zastupitelé jednali sotva šest minut, a to jen proto, že si prostě a jednoduše neodsouhlasili celý program, který by měli večer probírat.

Petr Lundák | Foto: Redakce

Začalo to docela nevině a asi takto: Opoziční zastupitelé ještě chtěli vklínit do programu jeden bod, který se měl týkat soudního rozhodnutí kdesi v Ústí nad Labem. Což ale vládnoucí koalice nepodpořila a zdržela se hlasování, návrh tudíž neprošel. Pak přišlo na řadu schvalování celého zastupitelstva a dlužím ještě informaci, že dva členové koalice chyběli a další zastupitel přišel pozdě. Ale jen o pár minutek, i tak to mělo zásadní význam.



Koaliční strany ODS spolu s nezávislými a US – DEU ale neměli pro odhlasování potřebnou většinu jedenácti hlasů, a to zrovna ve chvíli, kdy chyběl opozdilý zastupitel. Bylo jich tak jen deset. A co čert nechtěl, opozice tvořená komunisty a sociálními demokraty se při odsouhlasení programu zasedání také zdržela hlasování a pro zvedlo ruku jen oněch deset koaličních zástupců.



Tento krok znamenal ostudný konec zasedání, protože se pánové prostě nedohodli na programu, což je ovšem povinné. Pokud by však zpozdilý zastupitel přišel o dvě minutky dříve, zvedne ruku pro odsouhlasení programu a jede se podle obvyklého scénáře dál.