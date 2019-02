České Budějovice - Každý turista, který navštíví krajské město, si musí povšimnout nepřehlédnutelné stavby na Mariánském náměstí.

Hotel Gomel v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/ Petr Lundák

Podle některých symbol a dominanta okolí, podle jiných nevkusná ukázka socialistické architektury – to je jeden z největších hotelů v Českých Budějovicích, pojmenovaný podle města v dnešním Bělorusku Gomel. Teď se však novým majitelem stala společnost Czech Property Investments a provozovatelem partnerská CPI Hotels.



Ve vzduchu tak visí otázka případných změn, které by se mohly týkat luxusního sídla.



„Hotel prošel v roce 2005 rozsáhlou rekonstrukcí, v nejbližší době tedy jeho zásadní přestavbu neplánujeme.“ uvedla stanovisko majitele mluvčí informační agentury Tereza Konečná. „Přesto počítáme s jeho začleněním do mezinárodní sítě pod značkou Clarion, což si jisté stavební úpravy vyžádá. Rádi bychom ale zachovali tradici a dobré jméno hotelu.“ dodala Konečná.



Společnost Czech Property Investments vlastní celou řadu dalších objektů po celé České republice, například Lázeňský dům Praha ve Františkových Lázních nebo Černigov v Hradci Králové. V budoucnu však prý hodlá vybudovat síť čtyřhvězdičkových hotelů v krajských městech právě pod názvem Clarion. Gomel má být nejnovější součástí chystané sítě luxusního ubytování CPI Hotels



„Ať si to pojmenují, jak chtějí. Pro nás Budějovičáky to stejně bude vždycky Gomel. A je jedno, jestli vládnou komunisté nebo ne. Prostě, je to Gomel,“ reaguje na změnu názvu hotelu třiapadesátiletá Marie Křížová.

(ram)