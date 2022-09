Ještě hluboko v noci se objevili první nedočkavci na schodech před dveřmi Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích. Tradičně si tak chtějí zajistit to místo v lavicích, které považují za nejlepší. "Já jsem tu byl první. Už v půl čtvrté," zdůraznil Jakub Korec ze 3. E. Ke škole šel pěšky, bydlí v Českých Budějovicích. "Úplně vzadu u okna," popsal kvůli jakému místu přišel s takovým předstihem a dodal, že vloni před školou v noci nestál. "Ale dozvěděl jsem se, že mi chtějí lavici lohnout," vysvětlil vzápětí proč letos došlo ke změně. K nadcházející výuce s nadsázkou dodal, že oblíbený předmět neexistuje.

Dorazily ovšem i slečny. Ze 4. A například Viki Součková, ve 4.20 hodin. Přišla pěšky, bydlí kousek od Madety. Sedět chce vzadu uprostřed. "Matematika," odpověděla na dotaz po oblíbeném předmětu a připojila, že ve školním roce chodí tradičně v 8.15 hodin. Ze Suchého Vrbného přijela Adéla Krýdlová. "Rodiče mě vezli. Parkovat? Někde hledat místo, to bych nechtěla," vysvětlila, jednu z výhod, proč se nevydala do školy vozem sama, i když by mohla.

Zvoní! Děti zase usedly po prázdninách do školních lavic

Krátce po šesté se otevřely dveře školy a z přítomného hloučku mladých lidí směrem k redaktorovi vesele zaznělo: "Vaše práce je u konce." A vzápětí už se všichni prohnali pootevřenými dveřmi a dupajíce po vnitřním schodišti mířili ke svým třídám. Před některými třídami stály skupinky, někde nikdo a například před 6. E seděl dosud osamocen Tomáš Pártl. Vstávat mu nevadilo, protože měl po návratu z Ameriky ještě posunutý časový režim. A vyhlédnutá lavice? "Druhá odzadu u dveří, člověk má přehled," uvedl Tomáš Pártl.

S koněm na aktovce

Poprvé zamířila do školy Nikola Lechmanová. Čekali ji v ZŠ Nerudova. "Těším se," usmála se školačka na obligátní otázku a doplnila, že počítat umí do deseti a podepsat se umí tiskacími písmeny. Ve škole má jednu kamarádku. "Anička," zmínila Nikola Lechmanová jméno kamarádky ještě z mateřské školy, která už ale letos bude druhačkou. Krásnou aktovku měla připravenou už několik měsíců. Našla ji pod stromečkem. V první školní den vstávala stejně jako jindy, ale vykročením z obvyklého řádu byla třeba i květina. "Slunečnice. Koupili jsme ji s maminkou," řekla Nikola Lechmanová a dodala, že do školy ji doprovodí ještě tatínek a babička.

Opačný pól školáků v Nerudově ulici zastupoval v první školní den Miroslav Jokl z 9. A. K budově mířil společně se spolužáky Ondrou a Aničkou. Do školy se těšil tak napůl. Prázdniny by ale delší nechtěl. "Jsem radši, že začíná škola, doma by mě to už nebavilo," uvedl Miroslav Jokl. Připojil ale, že o prázdninách vstává o tři hodiny déle, takže z tohoto pohledu mu nástup do školy vadí. Jako oblíbené předměty jmenoval tělocvik a matematiku a po škole se chystal s kamarády do IGY.

Bezpečně na přechodech

Se začátkem školního roku se na některých přechodech objevili také policisté a dobrovolníci, aby pomohli bezpečnému přecházení. Policie ČR nasadila příslušníky z dopravní skupiny na Pražské třídě nedaleko IGY, kde nejmenším dětem i jejich doprovodu osvětlovala správné zásady přecházení. Jihočeský policejní mluvčí Milan Bajcura přitom upozornil, že v jižních Čechách letos chodci zavinili do konce července 25 dopravních nehod, o třináct více než vloni a šest z nich mělo za následek smrtelné zranění. Na řadě přechodů pro chodce po celý školní rok pomáhají u škol v Českých Budějovicích dobrovolníci a také strážníci městské policie.

Do ZŠ Kubatova se například chystá prvňačka Thea. V první školní den s rodiči přecházela Pražskou třídu u křižovatky s Nerudovou ulicí. V příštích dnech ji čeká nejdříve cesta do školy s autem s rodiči, teprve postupně si podle tatínka bude zvykat na samostatnou cestu.

První školní den většinou má pouze symbolickou délku výuky. Pravidelný rozvrh se dostane ke slovu až v následujících dnech.