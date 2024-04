Seznamte se s mladými etickými hackery, možná budou brzy hlídat vaši bezpečnost

Vyhlášení vítězů si nenechal ujít ani ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) Lukáš Kintr. „Je to džungle. A pokud si toto obyčejný člověk uvědomí, tak je to ta nejlepší cesta, jak v té džungli uspět,“ říká o kyberprostoru, kde může všelijakým podvodníkům naletět opravdu kdokoli. Ostatně to dokládá i nekonečná řada případů, kterou na jihu Čech prakticky denně řeší policie.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích hostila finále soutěže v kybernetické bezpečnosti. Mezi nejlepší se v kategorii HHHH probojoval Ondřej Cach (1. místo).Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Podle šéfa NÚKIB je důležité, aby se rizikům postavili nejen špičkoví odborníci, ale své chování změnili i úplní laici. „Pachatelé ne vždy útočí na nějakou viditelnou firmu, značku, instituci. Celá řada z nich se prostě rozhodla škodit těm obyčejným lidem. My se ale setkáváme s tím, že mnoho lidí podceňuje sebe jako ten případný cíl útočníků. Pokud si to uvědomíme, začneme se zajímat o to, co nám hrozí nebo čemu v digitálním světě čelíme, tak je to základ úspěchu,“ naznačuje cestu.

Už vůbec nepochybuje, že s tou nejčastější hrozbou se setkal téměř každý. „To jsou ty podvodné textové zprávy, e-maily nebo podvodná volání. To je ten trend, který dnes jednoznačně dominuje,“ poukazuje Lukáš Kintr na jedno z rizik, které každou chvíli někdo odnese, většinou vybíleným účtem. „Jihočeský kraj v tomhle ohledu nijak nevybočuje z republikového průměru. Útočníci velmi často prostě využívají nějaké databáze telefonních čísel, které mají k dispozici, a ty vznikají bez ohledu na regiony.“

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích hostila finále soutěže v kybernetické bezpečnosti. Mezi nejlepší se v kategorii juniorů probojoval Olaf Bača (1. místo).Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Spolehlivým receptem je podle něj obezřetnost. „Ověřujte si informace. Když vám někdo zavolá s nějakým podivným nebo hrozivým příběhem, určitě se nebojte zeptat, zavolat do vaší banky, jestli vám opravdu někdo od nich volal a jestli vám něco reálně hrozí. To je ta cesta, jak útočníkovi zabránit v tom, aby vás nachytal,“ doporučuje expert na kyberbezpečnost.

Podílet se na co nejméně rizikovém prostředí v digitálním světě bezpochyby už dnes umí úspěšní účastníci soutěže v kybernetické bezpečnosti. „Je zaměřená na osvětu, na vyhledávání dětí, které mají vlohy pro digitální technologie, technické znalosti, mají logické myšlení, kritické uvažování a zájem o kybernetickou bezpečnost nebo o bezpečnost digitálních technologií,“ vysvětluje předseda soutěžního výboru Petr Jirásek. Již osmý ročník akce přilákal deset tisíc žáků a studentů od devíti do pětadvaceti let. „Jsme vlastně největší soutěží minimálně v Evropě, možná dokonce i světově a na počet obyvatel jsme určitě velmi úspěšní,“ je po právu hrdý.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích hostila finále soutěže v kybernetické bezpečnosti. Titul absolutní vítězky mezi dívkami si odnesla Lucie Hadravová.Zdroj: Deník/Hana Svítilová

Do posledního kola, národního finále, přijelo do Českých Budějovic změřit síly 61 nejnadanějších etických hackerů z 22 škol. „Soutěžili v různých disciplínách, například ve vyhledávání zranitelností v aplikacích, na webech, v různém reverzním inženýrstvím, ve forenzní vědě, ale i třeba v monitoringu sítí, a to jak individuálně, tak v týmech. Ona ta kyberbezpečnost je hodně o týmové spolupráci, proto se snažíme studenty i učit tomu, jak fungovat v týmu, jak si rozdělit práci, jak komunikovat, umět vysvětlit ten problém. Protože přesně to budou jako kyberodborníci potřebovat, umět managementu vysvětlit, co se na poli bezpečnosti děje, aby mohl adekvátně rozhodnout,“ přibližuje Petr Jirásek.

Ovšem podle něj by ta správná prevence neměla začínat u školáků a studentů, ale mnohem dříve. „Je třeba neustálá osvěta a začít by se mělo možná už i v mateřské škole, alespoň s nějakými základy kybernetické hygieny. My na to téma máme i vlastní projekt nazvaný Kyberpohádky, které i ty nejmenší děti seznamují s největšími nástrahami v digitálním světě. Důležitá je i pomoc učitelům, aby byli dostatečně připraveni edukovat v tomto směru studenty. Mnozí z dnešních učitelů vyrůstali v době, kdy internet neexistoval a dneska pro ně řada moderních technologií velká výzva. I proto jsme tu dnes měli učitelskou konferenci,“ dodává organizátor soutěže.