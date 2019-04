České Budějovice – V sobotu 27. dubna ráno před osmou hodinou vyděsil ženu cestující ve vlaku na trase Plzeň – Brno had lezoucí po závěsu okna v kupé. Všimla si ho při zastávce v Českých Budějovicích.

Na pomoc přispěchali speciálně vyškolení strážníci, kteří nejedovatou korálovku sedlatou odchytili a převezli do zoo v Hluboké nad Vltavou. Paní, která plaza objevila, se nic nestalo, ale odjezd vlaku se kvůli tomu zdržel. Jak se užovkovitý had do vlaku dostal, se nepodařilo zjistit.