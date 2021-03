Nenasazené roušky měli lidé o víkendu v Českých Budějovicích i Jindřichově Hradci. V krajském městě například policisté zaznamenali 25 přestupků, tedy nenasazené roušky a porušení omezení volného pohybu. Zasahovala městská i státní policie, ministr vnitra Jan Hamáček se za zásah policistů postavil.

Zásah proti mladíkovi, který si odmítl nasadit roušku. | Foto: facebook/video

„Policisté i občané musí dodržovat zákony. To je základní premisa, pokud kdokoli někam z této premisy uhne, musí být potrestán,“ uvedl Hamáček s tím, že prověřují zásahy policie. „Stojím o to, když dojde k nějakému porušení zákona ze strany policie, tak aby to bylo potrestáno. Dokud ale nebude těmto policistům cokoli dokázáno, tak za nimi plně stojím,“ uzavřel ministr vnitra.