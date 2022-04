Tragédii Hamlet Williama Shakespeara bude režírovat Jakub Čermák. „V Praze je známou osobností nezávislé scény. Teď režíruje čím dál víc v kamenných divadlech a myslím si, že zažívá takový boom nejen v Čechách, ale i v zahraničí,“ představuje režiséra šéfka činohry a pokračuje: „Jeho výhodou je, že umí ke klasické látce přistoupit ve velmi osobitých, nicméně látku respektujících interpretacích. Nejde mu o to ji rozbít, ale spíš z ní vytáhnout aktuální potenciál.“

Martina Schlegelová věří, že tento přístup bude rezonovat s mladšími diváky. „Myslím si, že by to mohl být začátek, jak Na Půdě klasické tituly zprostředkovávat nejenom mladším lidem,“ doufá. Scéna Na Půdě by podle Martiny Schlegelové mohla sloužit jako prostor přechodu z Malého divadla do „velkého“ divadla.

Hru představí Jihočeské divadlo v novém překladu, který dosud nebyl uveden. Stojí za ním Filip Krajník z Masarykovy univerzity.

V hlavní roli uvidíte Dana Kranicha, jako Ofélie se představí Eliška Brumovská. Matku Hamleta Gertrudu ztvární Dana Verzichová a Klaudia hraje Jakub Koudela.

Poprvé Hamleta uvidíte v pátek 22. dubna v 19.30 h, repríza připadá na úterý 26. dubna.