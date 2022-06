Jistě - záchrana životů je prvořadým úkolem profesionálních hasičů. Ale je naprosto jiná situace, když se v této situaci ocitnete ve svém volném čase a jinak než v zásahovém a ochranném obleku, se všemi prostředky, které jsou potřeba, s řadou kolegů, kteří jsou v tom s vámi. A Pavel Farka dokázal, že je pravým hasičem i v momentě, kdy právě neslouží.

Je pátek 27. května 2022 odpoledne…

Pavel Farka celé dopoledne pracuje na rodinné farmě v Březí u Trhových Svinů. Po obědě ho čeká velký nákup v trhosvinenském supermarketu, protože připravuje oslavu svých čtyřicátých narozenin.

V supermarketu je obvyklý páteční blázinec. Souhrou náhod a osudu se stalo, že když stál ve frontě u kas, jedna z nich se uvolnila. On toho využil a tím vyrazil k domovu o něco dříve. A přesně o tento „ušetřený“ čas pak přijel brzo k zatáčce u Otěvěku, kde stála dvě auta a kde byly po silnici rozházené motorkářské věci. Na poli vedle silnice viděl dvě osoby, které pozorují ležícího motorkáře a zároveň již volají na tísňovou linku. Jednou z osob byla paní Dita Steinbauerová – Baštová, která nehodu viděla z okna svého domu. Neváhala, nechala doma děti a přiběhla na pomoc.

Děti na koloběžkách v Budějovicích zranily cyklistku i chodce. Hledají se svědci

Pavel zaparkoval své auto, vzal z něj lékárničku a vyběhl k motorkáři. Situaci rychle zhodnotil a hned mu bylo jasné, co musí udělat. Motorkář měl levou nohu od kolene ošklivě namotanou a trčely z ní kosti. Levou ruku měl zvrácenou v nepřirozené poloze. Pavel si vzal pro vlastní bezpečnost latexové rukavice a opatrně sundal motorkáři helmu. Zjistil, že muž je při vědomí a že s ním může komunikovat. Z lékárničky vzal škrtidlo, kterým zaškrtil zraněnou nohu nad kolenem. Škrtidlo se však přetrhlo. Úžasně zafungovala paní Baštová, která v momentě zajistila škrtidlo nové. Krvácení neustávalo. Pavel proto nacpal svoji pěst veškerou silou do třísel motorkáře, aby zastavil tepenné stehenní krvácení. Takto držel pěst v tříslech a zároveň gumové škrtidlo až do příjezdu Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Od zdravotníků si pak vyžádal vojenský turniket (speciální škrtidlo), kterým znovu zajistil ránu proti krvácení. Motorkáře pak zdravotníci do nemocnice transportovali letecky.

A jak to celé dopadlo?

Motorkáři Pavel Farka zachránil život. Přestože motorkáři museli lékaři amputovat nohu. Zraněná ruka byla zachráněna.

A Pavel poté, co motorkáře transportovali do nemocnice, nasedl do svého auta, odjel domů, kde ho čekala manželka a jeho čtyři děti. Dětem nalil nanuky do mističek, s manželkou si nalili panáka a vyprávěl, co se mu cestou z nákupu přihodilo…a pak mohla začít oslava jeho čtyřicátin.

A co ještě dodat?

Při záchraně motorkáře se Pavel i přes rukavice poranil o ostrou kost na ruce. Rány okamžitě společně se zdravotníky a kolegy ze stanice Trhové Sviny, kteří se k nehodě také dostavili, důkladně dezinfikoval. Po následných kontrolních odběrech krve se ukázalo, že vše je v pořádku.

Během škrcení rány a čekání na ZZS Pavlovi v hlavě proběhlo několik myšlenek. Nejen že to, jestli udělal vše správně a tak, jak má být. Ale také například jestli správně zaparkoval a….a že se mu v autě roztékají koupené nanuky, které vezl dětem na oslavu…

V Mazelově hořela garáž. Auto uvnitř plameny zcela zničily

Po celou dobu záchrany byla u motorkáře také paní Dita Baštová. S motorkářem komunikovala, držela mu hlavu, psychicky ho podporovala, uklidňovala a rychle reagovala na vše, co Pavel právě k záchraně potřeboval. Pavel Farka by velmi rád chtěl tímto paní Baštové poděkovat a vyzdvihnout její pomoc, která je o to cennější, že paní Baštová nesnáší pohled na krev. Dokázala v této extrémně stresové situaci zachovat klid a chladnou hlavu. Právem ji náleží velký dík a obrovské uznání.

Pavel Farka si velmi váží rodiny zraněného motorkáře, která Pavla vyhledala a poděkovala mu za jeho čin.

V budějovickém paneláku v noci vzplála sedačka, jednu osobu odvezla záchranka

Rádi bychom touto cestou dále poděkovali za perfektní školení, které profesionální hasiči HZS Jihočeského kraje pravidelně ve zdravotnické oblasti absolvují. V Českých Budějovicích děkujeme konkrétně paní Radce Krygarové ze ZZS Jihočeského kraje. I díky ní a všem jejím koleům, kteří profesionální hasiče v našem kraji školí, Pavel Farka dokázal poskytnout první pomoc zraněnému motorkáři a zachránil mu tak jeho život.

Vendula Matějů, HZS České Budějovice