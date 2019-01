Borovany – „Samozřejmě je nám to líto, ale asi jsme bez šance," komentuje starosta Stanislav Malík

Veronika Pogányová při výcviku v OU požární ochrany v Borovanech. Středisku jako jednomu ze tří zařízení svého druhu v Česku hrozí kvůli úsporám uzavření. Ročně přitom vyškolí tisícovku profesionálních hasičů. | Foto: ČTK/ David Veis

Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (dále jen HZS) uvažuje o zrušení požárního učiliště v Borovanech. A to přesto, že se v současné době v republice nacházejí pouze tři obdobná zařízení. Další jsou v Brně a Frýdku – Místku. Pro město by to znamenalo úbytek pracovních míst i starosti s novým využitím vyprázdněných objektů. Podle mluvčí HZS Ivany Svitákové je hlavním důvodem navrhovaného řešení výrazný úbytek peněz, které hasiči čerpají ze státního rozpočtu. Zatímco ještě před dvěma lety hospodařili s 8,4 miliardami korun, letos získali jen 6,7 miliard. A příští rok má být dokonce hůř, protože se počítá s částkou pouhých 5,8 miliardy korun.

„Jsme nuceni přijímat úsporná opatření ve všech oblastech naší činnosti. Jednou z nich je i vzdělávací systém příslušníků hasičského záchranného sboru. Jako jedno z úsporných opatření je navrženo i zrušení střediska v Borovanech," potvrdila Deníku mluvčí Ivana Svitáková. Dodala, že k podobnému kroku už ředitelství hasičského sboru přistoupilo loni v lednu, kdy zrušilo odborné učiliště v Chomutově.

Borovanský starosta Stanislav Malík řekl, že ho tato zpráva znepokojila. Zároveň však připustil, že tamní radnice proti tomu zřejmě nic nezmůže. „Samozřejmě je nám to hrubě líto, ale jsme asi bez šance. S finančními tlaky, kterým hasiči čelí, totiž bohužel nic nezmůžeme," posteskl si.

Mluvčí HZS Ivana Svitáková dále doplnila, že borovanské středisko má sice nejnižší početní stavy a nejmenší ubytovací kapacitu, ale zároveň i nejvyšší náklady na frekventanta. V současné době tam pracuje deset příslušníků sboru a šest občanských zaměstnanců. Podle Svitákové se však tito lidé nemusejí bát o místo ani v případě, že ke zrušení učiliště skutečně dojde.

Dostanou prý nabídku na uplatnění v jiných organizačních složkách. „Materiální vybavení střediska v Borovanech bude prioritně využito pro potřeby hasičského záchranného sboru, především pro zbývající dvě vzdělávací a výcviková střediska," nastínila Ivana Svitáková. Dodala, že objekt, ve kterém středisko sídlí, je majetkem HZS a o jeho dalším osudu se stále jedná.

Ředitel jihočeských hasičů Lubomír Bureš zmínil, že pro krajské ředitelství HZS je zrušení borovanského střediska velmi citlivou otázkou, která jeho příslušníkům do budoucna přinese určité komplikace. Jihočeši však prý rozhodnutí svého generálního ředitelství plně respektují. „Současné finanční zajištění sboru v oblasti provozních i kapitálových výdajů je nedostatečné a s ohledem na střednědobý výhled rozpočtu je toto opatření pochopitelné," zdůvodnil ředitel Bureš s tím, že zrušení střediska je součástí opatření, kterými HZS reaguje na dlouhodobě snížený rozpočet.

Potvrdil také, že všechny zajišťované činnosti se přesunou do zbývajících učilišť v Brně a Frýdku – Místku, případně na Záchranný útvar HZS ČR. „Příslušníkům a zaměstnancům střediska Borovany budou v průběhu tohoto roku nabízena volná místa v rámci jihočeského hasičského sboru, ale i v jiných krajích," dodal Lubomír Bureš.

Kolik peněz mají hasiči na činnost

Rok Částka

2010 8,4 mld

2011 6,9 mld

2012 6,7 mld

2013 5,8 mld