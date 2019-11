Jiří Červák, který je starostou místního sboru dobrovolných hasičů, připomněl dobu, kdy obec auto získala. „Naše děvčata v Praze všechno vyhrála. Stala se vítězkami národní soutěže a za odměnu od Jihočeského kraje dostala první avii v okrese České Budějovice. Od té doby jsme s avií jezdili,“ říká s povděkem starosta hasičů.

Podle něho je to dopravní automobil určený k zásahům. Do avie se vejde devět osob. I po padesáti letech je to plně vybavený, funkční automobil. „Moderní vybavení patří spíše profesionálům. My, když k požáru přijedeme jako první, zajistíme prvotní zásah. Hned za námi jedou profesionálové, kteří převezmou místo a nás neodsouvají. Pro tu naši činnost máme auto dostatečně vybavené,“ tvrdí.

A dodává, že po stránce technické jsou tato auta zastaralá. „Třeba rychlostí jízdy. Avie jede osmdesát kilometrů v hodině. Co se týká životního prostředí, auto nemá žádné omezovače. Takže i pro životní prostředí je už auto zastaralé. Tenkrát, když jsme avii dostali, byla to veliká sláva, vítali jsme v hasičárně zástupce okresu a kraje. Právě proto jsme se rozhodli, že uspořádáme po půl století pro ženy slavnostní setkání v Šindlových Dvorech,“ vylíčil starosta hasičů.

Zdůraznil, že na sraz dorazilo všech deset žen, které kdysi soutěžily v Praze. „Jedna paní se nám odstěhovala na Moravu, ale dorazila. Vzhledem k tomu, že je to naše auto, tak si ho chceme zachovat jako naši raritu,“ pyšní se Jiří Červák. „S avií jezdí na soutěže muži i ženy, má odjezděno dost a je pořád funkční. Prochází technickou každoročně a žádné větší opravy nebyly třeba,“ zmínil.

Sbor dobrovolných hasičů Nové Homole se v současné době zúčastňuje například okresních soutěží v Lišově, Rudolfově, Týně nad Vltavou i v dalších místech.