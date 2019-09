Obce jižních Čech se letos na podzim budou moci zapojit do nového ekologického programu. Jihočeský kraj společně s dobrovolnými hasiči pomůže obcím zajistit výsadbu mladých stromků i následnou péči o ně. Protože patří k trojici krajů nejvíce postižených kůrovcovou kalamitou, chce tím-to způsobem přispět k ochraně půdy i mikroklimatu.

V roce 2018 bylo na jihu Čech vytěženo přes 1,1 milionu krychlových metrů kůrovcového dřeva. Jihočeský kraj je proto přesvědčen, že s kůrovcovou kalamitou je nutné bojovat aktivně.

JE TŘEBA ZALESŇOVAT

Důvod iniciativy vysvětluje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská: „Kůrovcová kalamita je celonárodní záležitost – stejně jako vysychání krajiny. V době klimatických změn musíme myslet na funkci lesů při zadržování vody v půdě a je zapotřebí zachránit každý zelený strom. Chceme v našem kraji, kde jsou nyní odtěžené velké plochy lesa, pomoci obcím s opětovným zalesněním. Použijeme mix listnáčů a jehličnanů podle oblasti, kde se bude sázet. Zároveň hasiči zajistí zalévání sazenic, aby se dobře ujaly,“ předestřela hejtmanka.

POMOHOU A POSÍLÍ SPOLKOVÝ ŽIVOT V OBCÍCH

Výsadby mladých stromků a péče o ně se zhostí dobrovolní hasiči. Starosta jihočeských dobrovolných hasičů Jiří Žižka to komentuje: „Když nás vedení kraje oslovilo a požádalo o spolupráci, neváhali jsme. Náplní naší práce je ochrana životů a majetku a máme za to, že ochrana krajiny a boj se suchem s ní úzce souvisí,“ míní s tím, že je to také další příležitost posílit spolkový život v jihočeských obcích.

Petr Soukup