Betlémské putování krajinou připravili pro všechny zájemce dobrovolní hasiči z Vidova. Výchozím bodem je náves, kam umístili betlémský výjev, vyrobený v loňském roce. "Sami jsme ho vyřezali a namalovali," říká starostka SDH Vidov Kamila Frčková a dodává, že se už ozvali zájemci, jestli mohou požádat o snímky a návod, jak na to, protože si podobný výjev s Ježíškem chtějí také vyrobit. Z návsi vede obcí a okolím trasa s dvanácti zastaveními s otázkami, které se týkají adventních tradic a příběhů. "Měli jsme naplánovanou na advent spoustu akcí, včetně Česko zpívá koledy," říká Kamila Frčková. Smutně ale dodává, že kvůli aktuálním hygienickým opatřením museli program dost omezit.

Zůstala ale akce, navazující na jarní putování za velikonočním zajíčkem. To bylo také přírodou v okolí obce a mělo velký úspěch. Zájemci přijeli z celého kraje. A do celého kraje pak hasiči rozvezli dárky. Nyní se může každý projít po 12 stanovištích stezkou nazvanou Pojďte s námi do Betléma. Každé zastavení lze snadno najít podle vánoční výzdoby a listu s obrázkem a otázkou. "Každý den chodí členové sboru a kontrolují, aby všechno bylo kompletní," naznačila Kamila Frčková, že vytvořením stezky zdaleka péče o atrakci neskončila.

Všichni Vidovští dostali křížovku s tajenkou a mapku v hasičském zpravodaji. Dá se ale stáhnout i z webu, což je příležitost pro přespolní zájemce. "S malými dětmi vyjde procházka na necelou hodinku," přiblížila délku putování Kamila Frčková, ale připojila, že není nutné vše projít najednou. Cesta se dá rozdělit. A doufá, že cesta přírodou bude mít podobný úspěch jako velikonoční putování, nebo Rodinná prochajda. Ta stála na počátku procházek s úkoly. Vznikla za prvního nuceného pobytu dětí doma, když dospělí třeba šili roušky, ale nemohli se vzájemně navštěvovat. "Lidem šlo na nervy, že nemohou vyjít," říká Kamila Frčková a naznačuje tím, kde se vzal první námět pro akci, která si rychle našla oblibu i varianty.

Kdo vyluští adventní tajenku, měl si původně na návsi 21. prosince vyzvednout odměnu, teď to není úplně jisté, protože se neví, jaká budou platit opatření. Vidovští hasiči chtěli pořádat ve stejný den i koncert, ale ani o tom teď neví, jestli se uskuteční.

Případně, jestli nebude přesunut "na internet". Na internet už totiž přeložili jednak Česko zpívá koledy a jednak vánoční příběh nacvičený s mladými hasiči. Ale zatím počítají s tím, že ceny za adventní putování se skutečně budou na návsi rozdávat.

Pištínská varianta

A protože Kamila Frčková vede také mateřinku v Pištíně, ve spolupráci s obcí připravila mateřinka betlémské putování i v Pištíně. Má sice také 12 zastavení, ale protože jsou rozložena po celém katastru Pištína, tedy také v Češnovicích, Pašicích nebo Zálužicích, trasa rozhodně není záležitostí na krátkou vycházku. I v Pištíně si lze ale cestu rozložit do více dnů. I pištínské putování má podrobnější pokyny na webu, tentokrát obce Pištín.