Letos by měl sbor oslavit už 120. výročí trvání, patří k nejpočetnějším v okrese.

SDH Olešník byl založen v roce 1901. | Foto: Foto: archiv SDH Olešník

O nastupující generaci se nemusejí bát dobrovolní hasiči v Olešníku. Podle vedoucího mladých hasičů Vladimíra Zibury zde mohou postavit soutěžní družstva v kategoriích do deseti i do patnácti let. „Posledních pár let se nám daří rozšiřovat základnu,“ těší Vladimíra Ziburu. Lituje ovšem toho, že za současné situace nemohou trénovat ani děti (kroužek mladých hasičů se sešel naposledy začátkem října), ani dospělí.