Slavnostní stuhy, skákací auto pro děti i výstava fotografií z historie sboru. V Plané si připomněli sto let výročí založení sboru dobrovolných hasičů s bohatým programem.

Oslavy sto let výročí SDH Planá. | Foto: Deník/Edwin Otta

Pamětník ze sboru pro Deník zavzpomínal na požár Stecherova mlýna. Plameny podpořené moukou a prachem nedokázaly zkrotit ani desítky povolaných sborů. Oslavy výročí SDH Planá ozdobila i kapela Buty nebo ruční stříkačka z roku 1909 ze Zahorčic.

Když se v sobotu nad fotbalovým hřištěm v Plané rozprostřel gejzír vody z cisterny, se kterou přijeli hasiči z nedalekého letiště, byla to nejen ukázka nejmodernější techniky, ale také pozdrav domácímu sboru dobrovolných hasičů, který 22. července 2023 pořádal velkou akci ke stoletým narozeninám. Početní diváci sledovali třeba ukázku zásahu u havarovaného auta v podání HZS JČK, požární útok soutěžních parametrů, ale také zásah ruční hasičské stříkačky, se kterou přijeli dobrovolní hasiči z nedalekých Zahorčic.

V kulturní části večerního programu vystoupila například skupina Buty. „Přípravu prakticky začínáte rok dopředu, hlavně kvůli kapelám, které chcete pozvat,“ řekl k zákulisí akce starosta jubilujícího SDH Planá Jan Schönbauer a ocenil, že pozvání na oslavy přijalo také patnáct sborů, které vyslaly své zástupce s prapory, takže sobotní akce měla i správný lesk. Široká modrá stuha pak bude všem zúčastněným připomínat kulaté výročí plánského sboru. „Náš prapor je z roku 2013,“ doplnil ke standartě se znakem obce a známým nápisem o pomoci bližnímu Jan Schönbauer.

Hasičské auto jako skákací hrad

Když je domluveno to hlavní, nabaluje se všechno, co by bylo dobré zařadit do programu, nebo co je tak jako tak potřeba zařídit, včetně občerstvení, místa, kde se budou oslavy pořádat a podobně. Ukázky hasičské techniky tentokrát obsatarali zástupci profesionálního HZS JČK z Českých Budějovic a z nedalekého letiště. Pro děti se na hřišti nafouklo i auto jako skákací hrad, zapůjčené profesionálními hasiči z Českých Budějovic.

Hodně pozornosti také vzbudila ruční stříkačka ze Zahorčic. Tažena byla koňmi a bělostné uniformy zasahujících mužů s červeným vyšíváním jsou replikami dávných stejnokrojů. „Nechali jsme si udělat repliky uniforem před patnácti, šestnácti lety,“ řekl na plánském fotbalovém hřišti za obsluhu unikátu Zdeněk Kamlach. Starosta SDH Zahorčice Jaroslav Hanetšlégr vysvětlil, že to bylo u příležitosti rekonstrukce stříkačky. Stroj, vyrobený v roce 1909, užívali před více než sto lety hasiči v Jamném, Kroclově i Zahorčicích. „Stříkačka byla společná. Náš sbor byl založený v roce 1910,“ doplnil Jaroslav Hanetšlégr. A jednatel sboru, který pečuje také o jeho historii, Milan Pechart zmínil, že nyní tvoří jedno SDH Jamné a Zahorčice. Obě patřící pod Boršov nad Vltavou.

Hasiči od roku 1957

Oslavy si nenechali ujít ani letití členové plánského sboru. Už v roce 1957 vstoupil do jeho řad Jan Prener. „V sedmnácti letech. Jak jsme byli mladí kluci, my jsme tady hráli fotbal a hasičina, to byla naše záliba mládí,“ zavzpomínal Jan Prener a dodal, že se v Plané také hrál lední hokej a tým to dotáhl až do krajského přeboru. Hasičský život byl ale o něco nebezpečnější než sport. Jan Prener připomněl třeba požár stodoly na počátku 60. let minulého století. Skladovaly se v ní piliny, kterými se tehdy topilo a možná od elektroinstalace piliny chytly. To byla ovšem domněnka. V podobných případech se příčiny požárů stanovovaly hůře než dnes.

Plánští hasiči byli u ohně hned. „My jsme vylítli a mysleli jsme, že potáhneme vodu z řeky,“ a chystali se táhnout vodu z řeky, ale na to podle vzpomínky pamětníka nestačila délka hadic a než se našlo řešení dorazila cisterna z Českých Budějovic od profesionálů, s jejíž pomocí pak byl požár zdolán. Největší zásah, který Jan Prener zažil, byl při požáru Stecherova mlýna. „Byly tam dílny pekáren. To byl požár jako bejk. Bylo tam přes třicet sborů. Skoro jsme se tam navzájem motali. Stejně to celé shořelo. Byl tam všude prach a mouka a to podporovalo požár,“ vylíčil jeden z největších požárů, které zažil Jan Prener, který ještě před několika lety dělal u plánského sboru jednatele, působil v této funkci přes dvacet let.

Tři bratři

Pamětníky jsou ve sboru i bratři Hošnové. A Bořivoj Hošna připomíná, že členem byl i jejich bratr Ladislav. Významnou akcí bývaly bály a dětská maškarní. „Bylo to dobré, že jsme se na plesech sešli,“ říká Bořivoj Hošna. „Bál se dělal pravidelně,“ dodává Jiří Hošna s tím, že dětská maškarní se dělají dodnes. U hasičů je Jiří Hošna jako člen SDH od roku 1957. „Začínali jsme už od žáčků, soutěže. Jako žáci a dorostenci jsme už fungovali v soutěžích. Když jsme dospěli, byli jsme začleněni do sboru,“ uvedl dlouholetý hasič.

Spolupráce hasičů s obcí je v Plané na výborné úrovni. „Vycházíme společně skvěle. Hasiči, sportovci. Když je potřeba, sportovci poskytnou celý areál hřiště,“ říká starosta obce Tomáš Pintér a doplňuje, že mu to přijde jako normální. I to, že obec všechny spolky podporuje. „Jsem rád, že si tu lidé vychází vstříc,“ zdůrazňuje Tomáš Pintér.