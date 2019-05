Na sobotu připadá Den hasičů, který je zároveň dnem sv. Floriána, jejich patrona. Světec z přelomu 3. a 4. století n. l. je ochráncem před nebezpečím ohně, vody a války, je také patronem kominíků a zedníků.

Víte, jak vojenský úředník zemřel? Za to, že se nechtěl vzdát víry a osvobozoval zajaté křesťany, byl 4. května 304 svržen s mlýnským kamenem na krku do řeky Enže poblíž dnešního města Lorch v Rakousku.

Deník přináší přehled hasičských akcí a závodů, které připadají na tento víkend.

Českobudějovicko

Mydlovary – 1. soutěž v rámci Velké ceny OSH ČB – zároveň s tím obvodová soutěž – sobota 14:00.

Sobota otevření nové hasičské soutěže v Pelejovicích.

Sobota obvod Hry Plamen (děti) – vždy od 9:00 – Chrášťany a Miletín.

Českokrumlovsko

Hasičská pouť na Kleti sobota od 13 hodin, ekumenická bohoslužba za hasiče. Společně odslouží bohoslužbu katolický kněz Bohuslav Richter a evangelický farář David Nečil. Poutníkem se může stát kdokoli, nezáleží na tom, jestli je nebo není členem církví. Nemusí být ani hasičem. Akce je vhodná i pro rodiny s dětmi a seniory. Je možné zvolit cestu na kole, koloběžce, pěšky, lanovkou. Bude otevřená restaurace. Není vyžadován hasičský stejnokroj.

Prachaticko

Okrsek Lhenice – v sobotu pořádá SDH Jáma v Jámě od 11.00 hod.

Okrsek Hracholusky – v sobotu pořádá SDH Obora v Hracholuskách od 14.00. hod.

Okrsek Vacov – v sobotu v Javorníku od 10.00 hod.

Okrsek Lažiště – v sobotu v Lažišti od 10.00 hod.

Okrsek Čkyně – v sobotu v Onšovicích od 13.00 hod.

Okrsek Husinec – v sobotu v Husinci od 13.00 hod.

Strakonicko

Dvanáctý ročník pohárové soutěže kolektivů mladých hasičů okresu Strakonice Otavský Plamínek se koná v sobotu. Celý program začíná ve 12 hodin v letním areálu plaveckého stadionu Na Křemelce. Soutěže odstartují ve 13 hodin. V rámci doprovodného programu se představí profesionální hasiči, BESIP nebo Baby Otavanky. V současné chvíli je přihlášeno 49 soutěžních družstev z 19 dobrovolných sborů okresu (čtyři stovky soutěžících od 3 do 15 let).

Písecko

V sobotu od 13 hodin v Jehnědně – 2. kolo soutěže O putovní pohár hasičů okresu Písek.

V neděli od 13 hodin ve Žďáru – pohárová soutěž mladých hasičů okresu Písek – O putovní pohár starosty OSH.

Táborsko

V sobotu se koná hasičská soutěž na stadionu v Bechyni. Pořádá ji SDH za podpory starosty města Pavla Houdka. Časově: mládež do 15 let od 9 hodin do 13 hodin, muži a ženy od 13 do 16.30 hodin.

Sbor dobrovolných hasičů Chýnov zve v neděli do hasičské zbrojnice na den otevřených dveří od 13.30 do 16.30 hodin.

Jindřichohradecko

V sobotu okresní soutěž Plavsko: muži, 7:30 hodin, dorost 13:00.