Kuriózní story muže za volantem havarovaného auta řešila v minulém týdnu hlídka budějovické městské policie. Řidič se strážníkům svěřil, že má špatný den. Nebylo divu. Před jízdou se totiž posilnil drogami a zřejmě i léky. S podezřením na spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky skončil v rukou policistů.

V úterý 10. října v 10 h kontrolovala hlídka městské policie Nové Hodějovice. Při průjezdu Říční ulicí strážníci přijeli k osobnímu vozidlu, které stálo napříč silnicí s proraženým diskem na levém předním kole. Za volantem seděl zjevně dezorientovaný muž. Jak strážníci vzápětí zjistili, jednalo se o 24letého muže z Českokrumlovska. Mluvčí strážníků Věra Školková uvedla, že se jim svěřil s neuvěřitelným příběhem a konstatováním, že má špatný den. „U Metropolu mu totiž kdosi údajně prořízl pneumatiku. To zjistil až po ujetí několika kilometrů, takže přední kolo vyměnil. Při následné jízdě, kdy jel požádat svou přítelkyni o ruku, nezvládl řízení a u Penny Marketu v Mladém přejel přes kruhový objezd. Přitom si poškodil dioptrické brýle. Následně odbočil do boční uličky, kde zastavil a sám si ukopl zpětné zrcátko u řidiče. Nakonec pokračoval v jízdě Říční ulicí, kde se pokoušel otočit. To se mu ale nepodařilo a o obrubník si poškodil disk předního kola," líčila mluvčí.

Strážníci se dezorientovaného muže dotázali, zda požil alkohol nebo jiné návykové látky, protože jeho stav tomu zcela odpovídal. Ten přiznal pouze užití několika léků. Následně provedená orientační dechová zkouška na alkohol ukázala negativní výsledek. Pravda vyšla najevo až při příjezdu přivolané hlídky Policie ČR, která u řidiče provedla test na přítomnost omamných a psychotropních látek s pozitivním výsledkem. Policisté si případ převzali k dalšímu šetření.