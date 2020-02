Sokolníci z českobudějovického letiště vypustili v Táboře na žádost radnice káňata, která rozhánějí tamní kolonie havranů. Vedení jihočeské metropole nyní bude sledovat výsledek táborských opatření.

Káně Harrisova při výcviku. | Foto: Deník

Podle odborníků ale není úspěch zcela zaručen. Upozorňují, že se plašením může prodloužit hnízdění, což by znamenalo, že hluk, který přitom havrani působí, bude trvat ještě déle. Může se ale stát, že plašící efekt bude trvalejší a tento experiment se osvědčí. Podle náměstka primátora Ivo Moravce by v takovém případě chtěla radnice uvedenou metodu vyzkoušet i v Českých Budějovicích. "Předtím ale ještě musíme požádat státní správu o vydání rozhodnutí o odchylném postupu. Hnízda ptáků někde rostou přímo před okny domů a lidé si stěžují, že kvůli krákání nemohou spát. Problém s havrany trvá několik let. Zkusili jsme poměrně radikální úpravu korun stromů, aby jim bylo znepříjemněno hnízdění, což úplně nepomohlo, navíc si někteří milovníci ptactva stěžovali, že ničíme stromy a chtěli, abychom nechali ptáky na pokoji. Nejpostiženější lokalitou v našem městě je asi Průběžná a Plzeňská ulice,“ říká Ivo Moravec s tím, že neexistuje přijatelná varianta pro všechny.