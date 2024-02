Martin Kuba získal tento týden podporu všech 58 delegátů regionálního sněmu ODS k tomu, aby znovu vedl krajskou kandidátku. A také už rozjel první část své volební kampaně, která se bude zaměřovat více na jeho osobu a jeho dosavadní práci než na barvy Občanské demokratické strany. „Myslím, že volby hejtmana jsou víc personální než stranické. Já jsem s mými kolegy čtyři roky vedl kraj a přijde mi fér stát teď před Jihočechy v kampani se svým jménem a za nic se neschovávat,“ uvedl Martin Kuba ke kampani.

Kandidátka občanských demokratů se teď bude postupně dávat dohromady. Na předních místech by podle Martina Kuby ale neměli chybět nynější náměstkyně hejtmana Lucie Kozlová a náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek. Všechna jména by měla být známa v květnu.

Zelení ještě rozhodnou, STAN přibral spojence

Rozhodnutí už mělo v minulých dnech padnout také u Zelených. Podle jihočeské spolupředsedkyně Dany Kuchtové ale regionální vedení zatím lídra nevybralo a k věci se ještě vrátí. Zelení počítají s účastí nezávislých osobností na kandidátce, jako většina ostatních stran, ale i s nasazením tradičních dlouholetých členů nebo příznivců. Na kandidátce tak určitě budou Dana Kuchtová, Edvard Sequens nebo Jiří Guth.

Jedničku už dříve určilo hnutí STAN, které povede na podzim do krajských voleb vimperská starostka Jaroslava Martanová. Hnutí STAN, které je nyní v krajském zastupitelstvu v opozici, podepsalo pro volby memorandum o spolupráci s hnutím Občané pro Budějovice. Lídrem kandidátky zůstane Jaroslava Martanová. Konkrétní jména se nyní budou dávat dohromady. Na jaře by měla být kandidátka hotova.

Za Piráty místostarosta, Sociální demokracie omladila

Jihočeské Piráty povede do krajských voleb Josef Soumar, místostarosta Písku a současný krajský zastupitel. Jihočeští Piráti mají už jasno také o širším čele kandidátky. Další místa za Josefem Soumarem obsadí krajští zastupitelé Veronika Kovářová a Jiří Roubíček, náměstkyně primátorky Budějovic Zuzana Kudláčková, písecký zastupitel Tomáš Posekaný, táborský místostarosta Martin Mareda, manažer v sociálních službách a terapeut Kamil Podzimek, sociální pracovnice a organizátorka kulturních akcí Pavla Heyduková a pedagog Sandrik Bednář.

Kandidáty pro krajské volby už představila i jihočeská Sociální demokracie (kterou posledně voliči našli na hlasovacích lístcích jako Českou stranu sociálně demokratickou). Jihočeské sociální demokraty povede do krajských voleb současný předseda jihočeské SOCDEM, šestatřicetiletý manažer Tomáš Polanský, ředitel destinační společnosti Českobudějovicko - Hlubocko. Aktuálně je SOCDEM zastoupena ve vedení kraje jako součást vládnoucí koalice. Tu tvoří ODS, SOCDEM, KDU-ČSL/TOP 09 a JIHOČEŠI 2012.

Zástupci sociální demokracie byli ve vedení Jihočeského kraje v posledních čtyřech volebních obdobích. Dvojkou na kandidátce má být náměstek hejtmana Jihočeského kraje a starosta Větřní Antonín Krák, první desítku uzavírá bývalá úspěšná hejtmanka Jihočeského kraje a milevská radní Ivana Stráská.

Lidovci a TOP 09 míří znovu k dohodě

Součástí krajské koalice je také spojenectví KDU-ČSL a TOP 09. Obě strany už se domluvily na tom, že jejich spojenectví bude pokračovat i pro nadcházející krajské volby. Za TOP 09 to potvrdil budějovický zastupitel a náměstek primátorky Tomáš Bouzek. Ke zmíněným dvěma stranám letos přibude podle Tomáše Bouzka ještě nový partner - hnutí Tábor 2020. „Už jsme podepsali memorandum o spolupráci,“ řekl Tomáš Bouzek.

Současný náměstek hejtmana František Talíř (KDU-ČSL), minulý lídr, se ale na čelo kandidátky znovu nechystá. Deníku to zdůvodnil tím, že by měl za lidovce kandidovat do Evropského parlamentu ve společném subjektu více stran. Na krajské kandidátce ale zřejmě na nějaké nižší pozici bude. Podle informací Deníku by mohl kandidátku vést neuvolněný náměstek hejtmana Pavel Klíma (TOP 09).

JIHOČEŠI teprve rozhodnou

Kandidátku už začali chystat i JIHOČEŠI 2012. Za hnutí je aktuálně náměstkem hejtmana Pavel Hroch. „Na kandidátce pracujeme, ještě jsme neodsouhlasili lídra,“ uvedl k přípravě voleb Pavel Hroch. Klíčová bude valná hromada hnutí, která by se měla konat do konce března.

Nejsilnější z opozice

Nejsilnějším opozičním subjektem je v jihočeském zastupitelstvu hnutí ANO, které má 12 mandátů. Podle Viktora Lavičky, předsedy oblastní organizace ANO v Budějovicích, se nyní na krajské úrovni řeší kandidátka pro evropské volby a nominace za jižní Čechy pro celostátní sněm, který se bude konat 10. února 2024. Krajské volby začne jihočeská organizace ANO připravovat následně. „V průběhu jara budou oblastní sněmy nominovat kandidáty. O lídrovi a pořadí kandidátů bude rozhodovat krajský sněm,“ uvedl Viktor Lavička. Finální schválení pak bude věcí celostátního předsednictva.

Kandidátku připravuje i KSČM, která se před čtyřmi lety do zastupitelstva nedostala a voleb se bude účastnit třeba i Trikolóra, která dnes také v krajském zastupitelstvu není.

