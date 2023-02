„Všem mladým sportovcům bych rád jménem kraje poděkoval za vzornou reprezentaci našeho regionu. Totéž platí i pro jejich trenéry, učitele a rodiče za to, že je ke sportu vedou,“ uvedl hejtman Martin Kuba, který neskrýval radost z úspěchu mladých Jihočechů. Slíbil jim zároveň, že příští letní olympiáda, která se bude konat koncem června 2024 v Jihočeském kraji, bude opravdu výjimečná. „Další olympiádu budeme pořádat tady na jihu Čech vlastně 14 dní před velkou olympiádou v Paříži. Už teď budeme pracovat na tom, aby byla hezká a aby si ji mladí sportovci z celé republiky opravdu užili. Ukazuje se totiž, že je to pro ně velká motivace. Najednou nesoutěží jen za svůj klub, ale reprezentují celý svůj kraj. Řada z nich se pak objeví na velkých olympijských hrách a začne si plnit své sportovní sny. A my v jižních Čechách jsme za to rádi,“ dodal hejtman Kuba.