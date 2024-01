Hejtman Kuba: Stavitelé letiště moc nepočítali s tím, že se z něj bude létat

Bude letiště v Budějovicích někdy ziskové? Na setkání s Deníkem na tuto otázku odpověděl jihočeský hejtman Kuba, že zázraky je třeba dávkovat postupně. „První zázrak se odehrál teď v létě, kdy se začalo létat,“ podotkl. „Čekaly nás strašně složité procesy. U tohoto slibu voličům jsem opravdu nevěděl, jak to dopadne. Bylo to jako sešup na horském kole ze skály. Buď to vyjde, nebo spadnete a je po vás. Jednání byla chvílemi opravdu strašně protivná. Nikdo nevěřil, že to vyjde.“

Letiště České Budějovice. | Foto: Deník/Jana Urbanová