Hejtmanka rozdala Šupiny Jihočechům

Ing. Jiří Boček, úspěšný ředitel pivovaru Budějovický Budvar

Narozen v roce 1957 v Českých Budějovicích. Po ukončení studia Vysoké školy chemicko-technologické na Katedře kvasné chemie a bioinženýrství v Praze nastoupil v roce 1983 v pivovaru Budějovický Budvar jako technolog – mistr varen. V letech 1985–91 pracoval jako podsládek. Od roku 1991 až do roku 2016 zastával funkci ředitele podniku. Jiří Boček po roce 1989 výrazným způsobem zasáhl do rozvoje pivovaru. Je autorem myšlenky projektu zřízení obchodních středisek pivovaru v České republice a založení dceřiných společností pivovaru v zahraničí (SRN, Velká Británie, Slovensko). Významně zasáhl do strategie řízení známkoprávních sporů mezi Budějovickým Budvarem a společností Anheuser-Busch a podařilo se mu rozšířit duševní vlastnictví pivovaru a exportní činnost z 18 do 77 států. Zasadil se o prosazení prvního českého Chráněného zeměpisného označení pro Budějovické pivo a Českobudějovické pivo v přístupové dohodě mezi ČR a EU v roce 2004. Česká a moravská pivovarnická akademie mu udělila Výroční cenu za rok 2015 v kategorii „Pivovary s výstavem nad 500 000 hektolitrů“. V pátek 28. října 2016 převzal z rukou prezidenta České republiky Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát v oblasti hospodářské. V roce 2016 získal i Výroční cenu „Český pivní patriot“ od časopisu Pivo, Bier & Ale. Z rukou válečných veteránů loni převzal také pamětní medaili třetího stupně Československé obce legionářské, kterou podporoval deset let. V roce 2017 jej Český svaz pivovarů a sladoven uvedl do Síně slávy českého pivovarství a sladařství, což je nejvyšší profesní ocenění za celoživotní přínos oboru. Jiří Boček je českobudějovickým rodákem a celý život je věrný jihu Čech. Přesto, že se z něho stal uznávaný pivovarský odborník a mimo jiné i člen Síně slávy českého pivovarství, vždy se hrdě hlásil k jihočeskému patriotismu. Svou celoživotní lásku k našemu kraji vyjadřoval v osobním životě třeba i tím, že na kole projel snad všechny jihočeské polní cesty, cyklostezky i okresní silnice. Během 25 let v čele Budějovického Budvaru neúnavně šířil dobré jméno Jihočeského kraje v zahraničí. Jeho největší zásluhou je zachování výroby originálního piva v našem regionu a udržení výroby tohoto piva v českých rukou.