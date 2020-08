Poklady z diecéze nese název nová stálá expozice v bývalém augustiniánském klášteře v Borovanech na Českobudějovicku. Výstavu uměleckých unikátů spolu s dalšími hosty slavnostně zahájila v neděli 16. srpna hejtmanka Ivana Stráská.

Návštěvníci nové výstavy si mohou prohlédnout starobylé zdobené monstrance, gotické plastiky i klášterní roucha ušitá z nejdražších látek. Výjimečným exponátem je pak fragment pláště astrologa, astronoma a alchymisty, kterým byl Tycho de Brahe, mimo jiné pracující například pro císaře Rudolfa II. „Borovany a tamní klášter patří neodmyslitelně k sobě. Zejména mě těší ta skvělá spolupráce mezi církví a městem, která tady vznikla. A výstava těchto vzácných předmětů spolu se snahou je uchovat pro příští generace, je toho konkrétním příkladem,“ uvedla Ivana Stráská.

Unikáty, které dosud nebyly nikde vystaveny, prošly před umístěním do expozice důkladnou renovací.

Výstava je přístupná podle Heleny Gráfové, pracovnice borovanského infocentra od úterý do neděle od 10 do 17 hodin a je součástí běžné prohlídkové trasy v klášteře. Ta je nazvána "Šesti smysly za zážitky". "Jsou tam i interaktivní prvky a my doufáme, že si návštěvníci odnesou šestý smysl," podotkla s úsměvem k názvu expozice Helena Gráfová.

Výstava se nachází v bývalé prelatuře (reprezentativních prostorách, kam směla veřejnost) někdejšího augustiniánského kláštera. Ten koupili roku 1789 Schwarzenbergové, když se za císaře Josefa II. rušily kláštery a prelaturu později přestavěli Schwarzenbergové na barokní zámek. Tuto podobu má objekt, který patří k dominantám náměstí, spolu s kostelem a sochou Jana Žižky, dodnes. Svého času v zámku v minulém století byla i základní škola.