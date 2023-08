Projekt 6x5 na druhou navazuje na úspěšný první ročník, který proběhl v jižních Čechách již v roce 2020. Fotografie a videa na kanálech účastníků tehdy oslovily více než 315 tisíc uživatelů sociálních sítí. Se stejným záměrem do toho jdou pořadatelé i letos. „Formát, kdy se šest tvůrců postupně vystřídá v destinaci, se nám osvědčil. Je to koncept, který v online prostředí strhne mnohem větší pozornost než při jednotlivých návštěvách, protože se celý měsíc něco děje a na sítě přichází velké množství obsahu vytvořeného v jižních Čechách,“ popisuje myšlenku ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.

Vhodné kandidáty do projektu 6x5 na druhou rekrutovali pořadatelé na základě jejich tvorby a cílového publika. „Vybírali jsme tvůrce tak, abychom oslovili naše cílové skupiny, například rodiny s dětmi nebo mladé páry a nalákali je ještě k letošní letní či podzimní dovolené v jižních Čechách,“ říká ředitel Turistické oblasti Budějovicko Tomáš Polanský. Mezi účastníky jsou fotografové, zkušení cestovatelé, rodiny s dětmi i tvůrci videí napříč platformami sociálních sítí.

Důležitým kritériem byla schopnost produkovat výjimečný obsah, vyprávět příběh a oslovit české a slovenské publikum se zájmem o cestování. Úkolem vybrané skupiny tvůrců je vlastním pohledem zmapovat zajímavá místa a aktivity v jižních Čechách, zachytit je na fotografiích a ve videu a odprezentovat svým fanouškům. Účastníci bydlí v Budějovicích, odkud po dobu pěti dnů vyráží na výlety po všech devíti oblastech jižních Čech. Některé aktivity mají dané, jiné si vybírají dle svého zaměření.

Štafetu si budou předávat celý srpen. Po jižních Čechách budou cestovat i sdílenou dopravou nebo vyzkouší kempovací a karavanové stání, kdy přespí v novém trendu cestování - stanu na střeše auta.

Přirostlé k srdci

Do jižních Čech již zavítala herečka a zpěvačka Michaela Tomešová se syny a svou kamarádkou a jejími dvěma holčičkami. Jižní Čechy má podle vlastních slov navždy přirostlé k srdci a má je spojené s naprostou pohodou a obrovským množstvím zážitků. Každé léto jezdí za příbuznými do vesničky u Jindřichova Hradce a díky projektu 6x5 objevila nová místa.

První den Míša s kamarádkou a dětmi vyrazily na Třeboňsko, kde navštívily Dům Štěpánka Netolického s interaktivní expozicí rybníkářství a výstavou … a do plavek!, poobědvaly v restauraci Šupina a Šupinka, projely se vláčkem Třeboňáčkem a program zakončily v objektu Třeboň 105 s výstavou Elišky Podzimkové. Kdyby zbyla ještě chvilka času, zavítaly by i do Domu přírody Třeboňska. Zdroj: Zdroj: Se svolením JCCR

Druhý den se holky s dětmi vydaly lodí z Hluboké nad Vltavou přes Munický rybník do hlubocké zoo, kde nakrmily surikaty a poobědvaly. Nakoukly i do Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na zámku Ohrada a vydováděly se ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká. Večeři si vychutnaly ve Žluté ponorce v Budějcích.

Třetí den tahle parta opustila ubytování v budějovické Residenci Mariánská a vydala se prozkoumávat Českou Kanadu, konkrétně největší habrové bludiště ve střední Evropě. Míša má v jižních Čechách rodinu, kterou všichni společně navštívily a odtud to bylo už jen kousek do ubytování Veverčí dvůr. Hned vedle ubytování je zážitkový areál Léto v kukuřici.

A jak se mladé herečce u nás líbilo? „Proč jezdit na druhej konec planety, když jižní Čechy mají vše, po čem člověk touží," spokojeně se usmívá.

Přijedou cestovatelé i misska

Na jih se chystá fotografka a dlouholetá cestovatelka Teru Menclová, která je na sítích známá díky výletům do přírody a do hor. Nyní tu můžete potkat mladou akční rodinku 2 On the way. Lucie Horová a Tomáš Snášel se svými dětmi celoročně cestují po celém světě. Na slovenské publikum zacílí Miss Slovenské republiky 2015 Denisa Vyšňovská, která byla časopisem Forbes zařazena na seznam top influencerů Slovenska za rok 2022. Vzniklý obsah a příběhy budou k vidění na kanálech jednotlivých účastníků, ale také na oficiálním instagramovém profilu @jiznicechy.

