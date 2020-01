Oslava byla skutečně velkolepá. Medvědi Kuba a Matěj kulatiny slavili ve velké společnosti. Přišla se na ně podívat řada příznivců. Nechyběl samozřejmě jejich adoptivní tatínek, režisér Václav Chaloupek. Právě ten s nimi natočil známý večerníček Méďové a udělal tehdy z medvíďat hvězdy. Přijel i medvědář Jan Černý z Českého Krumlova, který byl u toho, když před dvaceti lety přišli na svět.

I když jsou nyní medvědí herci v důchodu, jsou stále v plné síle. A taky při chuti. Denně spořádají až tři kilogramy potravy. Vybíraví příliš nejsou: jedí zeleninu, ovoce, pečivo a třeba i těstoviny. Nepohrdli ani dortem, který dostali k narozeninám. K tomu si pochutnali na ovoci a šlehačkovém mlsku.

Herecký důchod a odpočinek ale neznamená, že by medvědi nedodržovali žádnou životosprávu. Mají daný svůj denní režim. „Den Kuby a Matěje začíná snídaní, kterou mají mezi osmou a devátou hodinu. Oběd pak mají okolo třinácté hodiny. A večerku? Tu podle západu slunce,“ popsala Pavla Ivácková, mluvčí AVE, tedy společnosti, která se o medvědárium stará.

Aby se medvědi více hýbali…

Když je řeč o životosprávě a zdravém životním stylu, řada lidí si vybaví dřinu v posilovně. Cvičení ale medvědům nehrozí. Jejich chovatelé říkají, že jsou Kuba a Matěj s věkem línější, než když byli mladší. Přesto si ale pohyb dopřávají: ve svém výběhu mají k dispozici dřevěnou prolézačku, dva bazénky a dřevěné špalty, se kterými si mohou hrát.

A třeba brzy přibudou i další atrakce, které budou chlupáčům zpříjemňovat jejich dny. Výběh by se mohl ještě letos rozšířit. Vedení města totiž dostalo zajímavý tip od medvědáře, co pro ně udělat zajímavého, aby se více hýbali. Detaily ale nechtěl místostarosta Michal Mišina zatím prozrazovat. „Uvidíme, jak rychle se nám to podaří zrealizovat. Doufáme, že co nejdříve. Teď tuto položku sice v rozpočtu nemáme, ale rozpočet je živá věc,“ podotkl.

Na medvědí hvězdy se každý den přijde do medvědária podívat několik desítek lidí. Jejich počet je samozřejmě závislý na počasí a ročním období. Na společnost jsou ale zvyklí a jsou za ni rádi. To bylo vidět například, když na své narozeniny, uvítali děti z družiny při škole v Berouně-Závodí. Ty jim připravily dort a předaly jim ho ještě před oslavou.

Pak jsou i lidé, kteří jsou jim nejbližší. Každodenně se těší na své ošetřovatele Dagmar Krejsovou a Vlastu Branšovskou. A na každé oslavě narozenin se přivítají i s „tatínkem“ Václavem Chaloupkem.

Zatím bez potomků. Změní se to?

Není pochyb, že Kuba a Matěj jsou urostlí krasavci, zda jejich geny budou pokračovat, je ale otázkou. Žádné potomky nemají. To se však může změnit. Jsou totiž v nejlepším věku. Údajně se medvědi v zajetí mohou dožít až pětačtyřicítky.

Medvědi původně byli tři: S Kubou a Matějem žil v medvědáriu ještě Vojta. Ten ale zemřel v roce 2016, a to pravděpodobně na selhání srdce.