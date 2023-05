CBD a HHC nebo kratom, běžně dostupné i v Jihočeském kraji skrz automaty, volně prodejné ve specializovaných obchodech, trafikách či na internetu by mohly skončit na novém seznamu tzv. psychomodulačních látek. Stát by tak získal díky novele zákona o návykových látkách možnost regulace, jejímž hlavním úkolem by bylo přesné definování prodeje a kontroly uvedených látek.

Automaty s produkty z HHC, CBD a kratomem v jižních Čechách. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

Jak řekl Deníku jeden z předních českých distributorů, tyto produkty zasluhují regulaci, rozhodně nepatří do rukou dětem, ale jejich úplný zákaz je nesmysl.

Automaty s výrobky s těmito látkami se vyskytují napříč krajem. Po Budějovicích se objevily v Táboře, Jindřichově Hradci i dalších místech. Někde se daří samosprávě je omezit či zcela vymýtit, jinde si našly své zákazníky.

Zákaz není nutný

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil minulý týden pro ČTK uvedl, že podle expertů na drogovou tématiku nejde o vysoce rizikové látky, takže není nutný jejich zákaz. „Jsem přesvědčen, že zákaz těchto produktů by vedl ke vzniku černého trhu,“ konstatoval. Zákaz kratomu naopak navrhuje ministr zdravotnictví Vlastimil Válek.

Kratom nepatří dětem do ruky. Automaty by zrušil i přední český distributor

Vobořil by rád od příštího roku novou regulaci těchto produktů. „Zákon se seznamem psychomodulačních látek máme nachystaný v paragrafovém znění i s důvodovou zprávou,“ upozornil.

Jen pro zletilé

Jasná pravidla jsou podle expertů třeba zejména v oblasti zmiňovaných kanabidoidů CBD a HHC, ale i tropické rostliny kratom, která se prodává v sušené formě jako zelený prášek. Prodej výrobků s látkami uvedenými na seznamu si zaslouží regulaci. Díky chystané novele by se produkty z nich mohly prodávat pouze v provozovnách s obsluhou a zakoupit by je mohli jen lidé starší 18 let.

Regulační prostředek by měl stanovit také obsah látek v produktu, či jak by se dal ověřit a zkontrolovat. Do seznamu by se podle Vobořila mohly postupně přidávat i další látky, které se objeví na trhu.

Na prodeji konopí z CBDmatu není nic amorálního. Pomáhá už i lidem na jihu

Není to chemie ani THC

Jak vysvětluje pro Deník jeden z předních prodejců těchto produktů z HHC ze společnosti Realkratom Daniel Katanik, HHC se nachází přirozeně přímo v rostlině konopí. „Je tedy zavádějící, když někteří odborníci tvrdí, že tento kanabidoid je jen chemie, chemické HHC je zakázáno spousty let,“ upozorňuje.

Syntéza a izolace HHC se dle jeho slov z konopí v současnosti dělá daleko účinnějšími způsoby. „Jsou bezpečné a nebyl prokázán negativní účinek,“ dodává přední český distributor.

OBRAZEM: Jižní Čechy mají svou první legální indoorovou pěstírnu konopí

HHC funguje obdobně jako například THC. „I když to je asi silné přirovnání,“ zdůrazňuje a dodává: „Avšak HHC má stabilnější strukturu, účinek se dá považovat za mírně sedativní samozřejmě v závislosti na dávce,“ vysvětluje Katanik.

Regulace a osvěta

Jako největší problém v české distribuční síti zde opět vidí automaty, kde není možnost informovat o dávkování, vedlejších účincích a démonizování. „HHC bylo v USA označeno za bezpečný kanabioid, to, co se nyní děje zde, proto nechápu. Vláda je přímo zodpovědná za nedostatečně pružné reagování a za to, že automaty a prodej nezletilým neřeší okamžitě. HHC stejně jako kratom, CBD, alkohol, cigarety, ale i některá běžně dostupná léčiva nepatří do ruky dětem a toto by se mělo řešit okamžitě,“ míní Daniel Katanik.

Jak žije žena konopné planety na jihočeské vesnici

Problém je v dostupnosti

Zásadní problém dle jeho vyjádření není HHC, ale jeho dostupnost. „Dá se jít snadno cestou regulace jako u kratomu a cestou osvěty a poskytování informací, za svou společnost Realkratom mohu jen znovu zopakovat, že jsme proti zákazu, který by nic nevyřešil. Ve stejný moment totiž trh zaplaví jiný kanabioid podobný HHC a budeme se motat dokola v kruhu. Vláda by měla vytvořit účinnou regulaci, omezit prodej nezletilým, a konečně se zbavit automatů a nechat působit volný trh,“ uzavírá.

Přidávají čtečky občanek

O bezpečný prodej skrz automaty se snaží Asociace za bezpečné prodejní automaty (ABRA), která sdružuje majitele automatů s výrobky z CBD, HHC a kratomu. Členové ABRA se zavázali etickým kodexem, připravují pravidla prodeje cestou automatů například omezení formou čteček občanských průkazů, aby zamezili prodeji nezletilým. V současnosti je v republice asi 200 automatů s těmito látkami, z toho do ABRA spadá téměř 150.

Podle zakladatele ABRA Vojtěcha Ulmana, členové současně tvoří pravidla týkající se kvality, čistoty a původu produktů. „Chceme, aby zákazníci nakupovali zodpovědně a bez rizika. V české společnosti jsou psychomodulační látky tabu, lidé mají omezené množství informací a nevědí, jak je správně užívat. Naší nejvyšší prioritou je bezpečnost zákazníků, takzvaná harm reduction (pozn. red. vzdělávání veřejnosti ve správném používání produktů za účelem prevence a seberegulace),“ řekl pro zpravodajský portál Roklen24.cz.

Kratom je nebezpečný, ovlivňuje játra i tep, tvrdí lékař z Červeného Dvora

I podle ABRA není zákaz řešení, důležité je ochránit zdraví děti a zamezit jim ve volném přístupu k psychmodulačním látkám.

Užívání kanabinoidů se datuje do starověké Číny kolem roku 2 500 př. n. l. Tyto látky, které se vyskytují v přírodě, se používají k rekreačním i léčebným účelům: ke zmírnění bolesti, gastrointestinálních problémů, roztroušené sklerózy, úzkosti, rakoviny a dalším. Rozmach užívání konopí po celém světě způsobil, že se provádí stále více studií, jejichž cílem je zjistit léčebné přínosy těchto sloučenin v boji proti některým z nejvíce vysilujících a chronických onemocnění. Cannabis sativa L. produkuje více než 120 minoritních kanabinoidů.

Souhrn neklinického hodnocení bezpečnosti in vitro konopného derivátu (R/S)-hexahydrokanabinolu ((R/S)-HHC) – výsledek studie: Studie zabývající se životaschopností buněk a bezpečnost užívání HHC poskytla důkaz, že je tato sloučenina bezpečná pro konzumaci a může být používána během dalších výzkumů tak, aby se zjistilo, jaké účinky a onemocnění může HHC pomoci léčit (podobně jako jiné druhy kanabinoidů).

Studie byla zveřejněna 7. září 2022. Celý materiál najdete kliknutím ZDE.