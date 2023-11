Seniorka Růžena Bílková, bývalá úřednice ze Čkyně, je podle dcery Petry Dolanské celoživotní milovnice a obdivovatelka starých věcí. „Starožitného nábytku, porcelánu, skla, pohledů a různých užitných věcí,“ vyjmenovává Petra Dolanská. Před sedmi lety se její maminka dostala ke sbírce knoflíků a zrodil se tak velký koníček na důchod.

Jihočeská vědecká knihovna. Výstava Růženy Bílkové | Video: Deník/ Kamil Jáša

„První skleněné, historické knoflíky jsem dostala od své tety a zaujaly mne,“ pamatuje si, jak to všechno začalo, Růžena Bílková a vypráví: „Další se pak kupily postupně, po babičkách a od známých. Byly staré skleněné, porcelánové, perleťové a kovové. Byly tak hezké, i když už dosloužily.“ Aby se vzácné skleněné knoflíky neotloukly, začala je našívat na látky a odtud byl už jen krůček k tvorbě našívaných „obrazů“ nejen z knoflíků.

K dispozici měla totiž Růžena Bílková i spoustu textilního materiálu. „Maminka je ale hlavně milovnice historických textilií. Některé si sama pořídila z bazarů a starožitností, něco dostávala od známých, kteří o její zálibě věděli,“ objasňuje Petra Dolanská s tím, že použité látky jsou ze starého i nového oblečení, šátků, kravat nebo například roztrhaných ubrusů. A tak má Růžena Bílková na výběr ze starších, ale i novějších textilií, na které může tvořit. Krajky, které na jejích obrazech najdete, jsou ručně háčkované, výšivky vytváří sama. „Vše je pouze ruční práce, včetně podkladů,“ ujišťuje Růžena Bílková.

Výsledkem jsou pak propracované koláže. Najdete v nich často romantické a přírodní motivy. „Nápad přichází díky barvě, velikosti a materiálu knoflíků. Pak je pro mě důležitá barva podkladové látky,“ prozrazuje Růžena Bílková, jak přichází inspirace. Kolik času ruční práci s knoflíky a textilem věnuje, však nedovede odhadnout. „Každý výtvor je jiný, jinak veliký, záleží na náročnosti mého nápadu,“ uvažuje a připouští: „Rozhodně je to vždy mnoho a mnoho hodin práce.“ Občas ji tvorba úplně pohltí a nepřestane, dokud nedokončí, co začala. „Někdy vím, že mě to bude bavit a že vydržím sedět a stále jen navlékat jehlu,“ líčí.

Knoflíků k tvorbě je prý stále dostatek. „Maminka je nyní dostává od nadšených návštěvníků výstav, které uspořádala,“ prozrazuje dcera. Ti, kteří obrazy viděli, si totiž často vzpomenou, že mají doma krabičku knoflíků, a tvůrkyni ji darují. „Na jedné výstavě organizátoři dali ke vstupu velkou sklenici a vstupné nebyly peníze, ale knoflíky a sklenice se naplnila,“ vzpomíná Petra Dolanská. Její matka knoflíky uchovává roztříděné podle barev a materiálů v pytlíčcích a krabičkách. „Maminka říká: ,Musím tu být do sta let, abych to vše zpracovalaʽ,“ usmívá se Petra Dolanská.

Pouze část bohatě zdobených děl čkyňské seniorky si můžete až do konce měsíce prohlédnout v Jihočeské vědecké knihovně na Lidické třídě v přízemí na výstavě Knoflíky… Z vystavených děl je jasné, že taková tvorba je náročná hlavně na ruce i na oči. „Maminka je v tomto směru v kondici, na blízko vidí dobře a vše zvládá,“ ujišťuje dcera Růženy Bílkové a dodává: “Především má obrovskou představivost a obdivuhodnou trpělivost.“