Vůbec první přistání proudového letounu v historii zažilo letiště v Jindřichově Hradci. Na dráhu dlouhou 700 metrů dosedl v pátek dopoledne cvičný armádní letoun L-29 Delfín. Stroj přiletěl ze slovenské Žiliny.

Přistání proudového letounu L-29 Delfín | Video: Jana Urbanová

Delfín je dvoumístné jednomotorové proudové letadlo určené pro základní a pokračovací výcvik pilotů. Jeho výhodou je, že nabízí pilotům dobrý rozhled a může startovat i z trávy. „Naše letadlo je vyrobené v 1972 a je mu 51 let. Je to vyřazený Delfín z Ruska, protože na Slovensku byl problém takové letadlo získat. V letech 2012 až 2013 proběhla generálka v Estonsku, poté jsem s ním doletěl na Slovensko a od té doby s ním létáme. Je to takový můj kočárek a mám ho jako zábavu,“ pochlubil se svým strojem bývalý armádní pilot Jozef “Dodo“ Vaško, který do roku 2002 létal na Slovensku se stíhačkami MiG-21.

Dosednutí proudového letounu na přistávací dráhu bylo výjimečným okamžikem také pro členy jindřichohradeckého aeroklubu. „Nápad s Delfínem jsem dostal letos v dubnu na Maltě, v národním akváriu, odkud jsem Dodovi zavolal a domluvili jsme se, že se sejdeme. On k nám pak v květnu přiletěl, podíval se na dráhu, protože je na papírových možnostech Delfína a pak už jsme jen doladili termín akce,“ popsal za jindřichohradecké letiště Aleš Ferra starší.

Jindřichohradecké letiště zve na Letecký den. Předvedou se Gripeny i Delfín

Exhibice stroje L-29 Delfín bude součástí sobotního Leteckého dne. Proudový letoun předvede divákům vzlet, ukázku vyšší pilotáže a následně i přistání. Delfín má ve vzduchu pořádný apetit. Při akrobacii si řekne až o tisíc litrů paliva na hodinu.