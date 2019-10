„Po změnách ve výuce se volá už dlouho, všichni víme o tom, že je 20. století nejdůležitější, ale výsledek je zatím nulový,“ uvědomuje si Antonín Sekyrka, ředitel Gymnázia Česká v Českých Budějovicích. Tady mají studenti v průběhu tří ročníku celkem 231 hodin dějepisu.

Václav Chochol, učitel dějepisu a zástupce ředitele na Střední škole strojní a elektrotechnické v Českých Budějovicích má na 20. století dokonce jen 68 hodin. Jeho žáci mají totiž dějepis jen v prvním ročníku. „Jsme sice limitovaní rámcovým vzdělávacím programem, kde nějaký základ opakování učiva starověku, středověku je, ale to se zopakuje v rámci jednoho měsíce a pak už se učíme moderní dějiny,“ řekl s tím, že se ve výkladu dostávají do roku 1989.

„Pro studenty už je dnes vzdálená i 1. světová války. Kdyby tak bylo jen na mně, tak bych učil už jen od 2. světové války. Věnovat se čtvrt roku komunismu, jak ve světě, tak u nás. Dávat konkrétní příklady za základě výpovědí pamětníků, kteří jsou ještě na živu a pamatují si 50. 60. léta, aby si děti uvědomily, co to bylo za dobu a jaké to mělo následky,“ uvedl středoškolský učitel.

Současně s tím ale doplnil, že se k výkladu dějin přistupovat nezaujatě. „Historii není možné učit černobíle,“ řekl. „Typickým příkladem je výklad Mašínů. Byli to vrazi, kteří se prostříleli na Západ a zabili tady spoustu lidí, nebo jsou to odbojáři, kteří bojovali proti totalitnímu systému? položil řečnickou otázku a pokračoval: „To by si člověk v sedmnácti osmnácti letech měl uvědomit a trošičku s tím pracovat. Každý to bude vnímat jinak, ale musíte jim informace poskytnout komplexně. Nemůžete přijít s tím, že komunisti byli zlí, musíte to brát i z druhé strany. Taková byla doba, spousta lidí zažila třicátá léta, hlad a bídu, spousta lidí zažilo válku. Oni v komunismu viděli myšlenku Školství bylo zadarmo, zdravotnictví bylo zadarmo. Myšlenka to nebyla špatná, ale realizace po vzoru Sovětského svazu, to už je věc druhá věc,“ dodal Václav Chochol.

On i Antonín Sekyrka si tak uvědomují důležitost setkávání se s lidmi, kteří si na dobu pamatují a jsou ochotni se o své zážitky podělit. „Děláme besedy, zveme pamětníky, děti byly v Osvětimi, Terezíně,“ přiblížil některé z projektů ředitel gymnázia. Stejně tak se oba chystají v listopadu se svými žáky navštívit akce věnované právě 30 letům od Sametové revoluce.