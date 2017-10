Hlasovací lístky mají mít voliči ve schránkách do úterý

Českobudějovicko - Přípravy na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vrcholí. V Českých Budějovicích bude nejpozději do 18. 10. 2017 ukončen rozvoz volebních materiálů a vybavení jednotlivých volebních místností.

Ilustrační fotoFoto: Deník

Termín doručení hlasovacích lístků do schránek voličů končí podle tiskové mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Welzlové 17. 10. 2017.



Pracoviště matričního úřadu - evidence obyvatel na náměstí Přemysla Otakara II. a evidence občanských průkazů v Jeronýmově ulici č.1 budou mít pro veřejnost otevřeno mimořádně i v pátek 20. října do 22.00 hodin a v sobotu 21. října od 8.00 do 14.00 hodin (například pro případ, že by se občané přestěhovali - budou zapsáni do evidence obyvatel, nebo zjistili, že mají neplatný občanský průkaz či jej ztratili, bude jim vydán nový průkaz totožnosti).



Podrobnější informace o volbách získají občané na telefonních číslech 386 805 020 a 386 805 024, stejná čísla platí i pro imobilní voliče v případě jejich požadavku na přenosnou volební urnu.