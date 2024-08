Nyní tak ve spolupráci s Intervenčním centrem pro osoby ohrožené domácím násilím připravuje sérii minipovídek, které téma přibližují očima obětí, a plánuje další aktivity na podporu klientů, o něž se Charita stará.

Děti s traumaty

„Diecézní charita mě požádala o mediální spolupráci, a tak se mi mezi skvělými lidmi zalíbilo, že jsem se trochu víc zabydlela. Snažím se získat podporu a peníze pro lidi, kteří pomoc opravdu potřebují. Udělat něco pro druhé je skvělý pocit,“ svěřuje se herečka, která spolupracuje s Intervenčním centrem pomáhajícím obětem domácího násilí.

Jde o projekt Agáta, jediný svého druhu na jihu Čech, který vznikl díky Norským fondům. „Bohužel peníze z fondů jsou pryč, a my hledáme jiné finanční zdroje, se kterými bychom mohli pokračovat. Pracujeme hlavně s dětskými klienty, kteří mají hluboce zakořeněná traumata. Někdy vedou k celoživotním problémům nebo k napodobování násilí, které děti viděly doma. Nyní je přitom téměř nemožné sehnat dětského psychologa. Agáta se stará, aby oběti domácího násilí mohly odejít od násilníka, a schovaly se před ním,“ vysvětluje herečka s tím, že jde o skličující a rozšířené téma současné společnosti.

Pořád jsem to já

V divadelní sezoně můžeme vidět Věru Hlaváčkovou v řadě her. „Ráda diváky pozvu na inscenaci s názvem Pořád jsem to já, kterou hrajeme na scéně Na Půdě. Je o chytré ženě, která ztrácí paměť, a o její rodině, která se s hrůzou Alzheimerovy choroby musí vypořádat. Myslím, že je to pro mnohé z nás známé a děsivé téma,“ říká Věra Hlaváčková, která si přes prázdniny moc neodpočine. „Jsem na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, kde za sebou máme dvě desítky představení s názvem Rozum a cit, a dohráli jsme představení Ženy Jindřicha VIII. Takže se už aspoň na chvíli těším na klid naší chaloupky, sbírání brusinek a hub, návštěvy přátel, procházky s manželem a naše společné večery,“ dodává herečka, která se stala novou tváří Diecézní charity.