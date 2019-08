České Budějovice - CO JE TO ZA PANÍ? Českobudějovická oční lékařka Stanislava Brůhová cestuje a fotografuje. Její fotopostřehy z cest můžete najít v Deníku každou sobotu.

Českobudějovická oční lékařka Stanislava Brůhová | Foto: Deník

Do Kabelkového veletrhu Deníku nám věnovala kabelku, k níž připojila příběh spojený s Amsterodamem. „Už je to hodně let, kdy jsem se vrátila tak nadšená z návštěvy Amsterdamu, že jsem myslela, že nově nabytou energií exploduji. Lidí na kolech plné ulice ano, cyklistika k Holandsku patří ale jak vypadali! Žádné sportovní bundy, žádné ušmudlané kalhoty, v nichž se mohou umazat od řetězu! Normální oblečení muži v sakách s motýlky, ženy v sukních, střevících na podpatkách, s vlajícími vlasy a s košíky na kolech ozdobenými květinami. Ale to jejich normální oblečení nebylo normální! Bylo veselé, bláznivé, výstřední strakaté vzory, zářivé barvy, zdánlivě neslučitelné materiály, klobouky, brože, náušnice, výrazné rtěnky. Ztřeštěný mix stylů! Co na tom všem ale bylo nejkrásnějšího a nejdůležitějšího? Úsměv a dobrá nálada, dnes by se řeklo: pozitivní vibrace. Naprosto mne to okouzlilo a rozhodla jsem se, že to chci také! Na kole jsem jezdila odjakživa, ale teď jsem si nakoupila příslušné oblečení a doplňky a s velkou vervou je kombinovala. S úsměvem si vzpomínám na historku, kdy jsem přišla do samoobsluhy, na hlavě barevnou rádiovku, květovaný brokátový blejzr, v klopě třpytivého jelena, sametovou sukni, pruhaté punčocháče a na každé noze lodičku odlišné barvy. Usmívala jsem se na své okolí, oni se usmívali na mne a já netušila, že je vlastně přivádím do rozpaků. Až to rozčísl asi pětiletý chlapeček, který na mne zůstal zírat s otevřenou pusou, ukázal prstem a vyděšeně se na celé oddělení uzenin zeptal: Mami, co je to za paní? No, asi toho tehdy bylo na Budějovice moc… Mezitím se mnohé změnilo. Já jsem se trochu zklidnila, naopak lidé ve městě se uvolnili. A tak nyní dávám se slzou v oku a s úsměvem na rtech k dispozici svou vzorovanou kabelku, protože jednobarevnou bych tenkrát prostě nosit nemohla!“