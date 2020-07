Nového praktického a zubního lékaře mohou využívat lidé z okolí elektrárny Temelín. ČEZ totiž temelínského závodního lékaře a podnikovou zubařku přesunul mimo střežený prostor areálu elektrárny.

Martin Tröster - váš člověk v Deníku. | Video: Deník

To, že někde otevírají nové ordinace, je na jihu Čech spíše ojedinělý počin. Většinou se jen (leckdy marně) shánějí náhradníci za praktiky či odborné lékaře, kteří odcházejí do penze. Sám jezdím k „obvoďákovi“ i zubaři do jiného okresu. Raději vždy vážím delší cestu do ordinací, kde jsem spokojený, než abych se pouštěl do nejistého hledání jiných lékařů, kteří zrovna přijímají pacienty. Zvlášť když ze všech stran slyším, že najít třeba nového zubaře je nadlidský úkol.