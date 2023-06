Podle starosty Smetanovy Lhoty Slavomíra Harbáčka přijeli filmaři do obce zhruba před měsícem a seznámili ho s tím, že zde mají v plánu točit. Žádné další podrobnosti s ním neprobírali. „Vím, že je zajímá náš rybník, obchod a jeden statek. Kromě toho poptávali prostor pro catering a ubytování," shrnul starosta.

Pro místní není příjezd filmařů nic nového, točilo se tu už několikrát. Na přelomu 50. a 60. let zde vznikala komedie Zdeňka Podskalského Spadla s měsíce o zootechničce Máje. „Dodnes na toto natáčení pamětníci vzpomínají," poznamenal Slavomír Harbáček s tím, že později se tu točil málo známý snímek Vyžilý Boudník. A co na obci lidi od filmu tak láká? „Podle mě je to celkový vzhled návsi včetně rybníku," míní starosta.

Smetanova Lhota ztvárnila důležitou roli také v loňském dokumentu Jan Koller: Příběh obyčejného kluka, který zachycuje profesní vzestup slavného rodáka.

Komediální snímek To se vysvětlí, soudruzi! natáčí pro Českou televizi Matěj Chlupáček a Michal Samir. Zahrají si v něm Jiří Macháček, Jan Cina, Anna Fialová, Leoš Noha, Darija Pavlovičová, Lenka Termerová, Richard Stanke, Ján Jackuliak, Jana Plodková a další. Diváci se mohou na seriál těšit v příštím roce.