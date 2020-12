Hledá se zkušený kynolog, který by zkrotil PSA. Lidé se dál baví na téma covidu

V pátek bude PES zase zavírat, a to hospody. I provozovatelé na jihu Čech se sotva po několikatýdenním uzavření rozjeli a zase je všechno jinak. Tak trochu to připomíná starý vtip, kdy řidič policejního auta chce po svém kolegovi, aby se podíval, jestli jim funguje maják. Druhý policista vystrčí hlavu z okénka, koukne na střechu a hlásí: "Je to asi rozbité. Svítí - nesvítí - svítí…"

Prosincová opatření doprovázená systémem PES přinesla novou várku vtipů. | Foto: Zdroj facebook

Ale i v této složité době koronavirové pod dohledem "hlídacího" PSA ministra zdravotnictví Blatného, pro kterého se mimochodem hledá zkušený kynolog, který by ho zkrotil, český národ reaguje vtipy, které jsou doslova šité na míru vývoji událostí v posledních dnech. Začíná antigenní testování. Kapacita je připravena až pro 60 tisíc lidí Přečíst článek › Možná největší obavy jsou z toho, že se kvůli covidu zruší Silvestr a bude pořád rok 2020. Tak se před blížícími se svátky pobavte novou porcí vtipů, která se šíří na sociálních sítích. Také si můžete připomenout, jak Češi reagovali na jednotlivé podzimní epizody rouškového období: Zdroj: Deník