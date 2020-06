V pondělí 8. června začne rekonstrukce Hlinecké ulice v Českých Budějovicích. Zhruba 400 metrů dlouhý úsek ulice v českobudějovické části Suché Vrbné projde kompletní opravou za 17,9 milionů korun bez DPH. Práce společnost Swietelsky stavební, která uspěla ve výběrovém řízení, ukončí do šesti měsíců.

„Spolu s novou komunikací, spojující Vrbenskou a Dobrovodskou ulicí, je součástí stavby také kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení a položení optického kabelového vedení,“ říká Vít Sirotek, stavbyvedoucí Swietelsky stavební, Divize dopravní stavby Jih.

Stavba bude probíhat po etapách od Dobrovodské ulice, kde začne jejím překopem, směrem k Vrbenské. Doprava po Dobrovodské bude zachována jedním jízdním pruhem na semafory. Toto omezení potrvá zhruba dva týdny.

Týž den 8. června začne také kompletní uzavírka Hlinecké v úseku Dobrovodská - H.Malířové. Během ní povede objízdná trasa MHD a automobilů do 3,5 tuny ulicemi H. Malířové a I. Olbrachta, kde bude i provizorní zastávka MHD.

Podle postupu prací se pak kompletní uzavírka přesune do úseku Třebízského - El. Krásnohorské. V této etapě povede objízdná trasa MHD a automobilů do 3,5 tuny ulicemi Krásnohorské, Machartova a Třebízského, kde bude provizorní zastávka MHD.

Koncem září, po zprovoznění úseku Dobrovodská - El. Krásnohorské, bude stavba pokračovat dále k Vrbenské ulici po polovinách s průjezdem vozidel MHD. Objízdná trasa pro ostatní provoz povede ulicemi Vrbenská, Vodní a Dobrovodská.

„Nejnáročnějším místem bude na konci stavby rekonstrukce křižovatky Hlinecká – Vrbenská, kde budeme pracovat po částech, aby se zachoval provoz městské hromadné dopravy. O každé etapě stavby ale platí, že od místních obyvatel a řidičů vyžaduje vzájemnou toleranci a ohleduplnost,“ říká Vít Sirotek.

Citelnou komplikací pro obyvatele v okolí stavby bude zvláště zákaz zastavení na objízdných trasách. Znamená to, že parkovat lze pouze mimo tyto objížďky. Jde o nutné dopravní opatření pro bezpečný průjezd. Tedy, aby byl dostatek místa při obousměrném provozu, zvláště při průjezdu autobusů MHD.

Město České Budějovice současně připravuje v souvislosti s avizovanou výstavbou novou komunikaci, která by nahradila tuto vytíženou zkratku, končící na straně Hlinska velmi úzkým průjezdem. „Nyní se zpracovává projekt, který má za cíl odlehčit přetíženým silnicím v této oblasti. Nová spojka by byla blíže k centru mezi Rudolfovskou a Vrbenskou, tedy i průmyslové zóně. Tím by se naopak vzdálila bytové zástavbě, kterou v současnosti protíná,“ uvedl Viktor Lavička, náměstek primátora pro dopravu. Investorem by měla být společnost, která v této části města zamýšlí postavit novou čtvrť.