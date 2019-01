České Budějovice –Vozovka by nahradila nevyhovující krček, po kterémv současné dobějezdí zhruba tři tisíce aut denně.

Spojka mezi Hlinskem a Suchým Vrbným dostává novou šanci. Dlouhodobě kritizovanou, na druhou stranu však řidiči velmi využívanou komunikaci by mohla nahradit nová silnice.



Ta by byla kratší než ta stávající a také širší se zpevněnou krajnicí, což by mohlo zajistit větší bezpečnost oproti současné situaci. Dvě zmíněné oblasti by propojila mezi ulicemi Hraniční v Suchém Vrbném a Bohuslava Martinů v Hlinsku.



Důležité je, že stavbě nové vozovky je nakloněna i rudolfovská radnice, přesněji její starosta. „Určitě jsme pro a také jsme již v tomto ohledu byli aktivní a nabídli tuto možnost řešení městu. Navíc by zde neměl být ani velký problém s odkupem pozemků, majitel té největší části je ochoten je prodat,“ uvedl starosta Rudolfova Vít Kavalír.

Stávající silnici, jejímž vlastníkem je právě Rudolfov, chtělo město zavřít, denně po ní projíždí asi tři tisíce aut, ale je ve špatném technickém stavu a podle místních zde silný provoz ohrožuje chodce.



Nové možnosti řešení je nakloněna i dopravní komise budějovického magistrátu. „V tomto úseku by mohla za relativně malé peníze vzniknout velmi důležitá spojka. Pokud by magistrát měl zájem, mohlo by se postupovat velmi rychle,“ řekl člen komise David Lataj s tím, že majitelé pozemků, kde by silnice měla vést, by měli být ochotni pozemky odprodat.



Stavba společně s odkupem ploch by podle Lataje měla stát přibližně třicet milionů korun.Návrh prý padl již před několika měsíci, jednání s magistrátem se ale doposud nepohnula a podle starosty Kavalíra jsou nejasná.

Vedení jihočeské metropole totiž spojce mezi Hraniční a ulicí B. Martinů není nakloněno, a proto nechalo zadat takzvanou vyhledávací studii. „Ta má za úkol najít trasu i zábor pozemků tak, abychom se pořád vešli do stávajícího územního plánu, tj. nikoliv z Hraniční do B. Martinů, ale blíž k vyústění Okružní ulice,“ informovala náměstkyně primátora Ivana Popelová. To by mohlo znamenat, že by spojka ústila někde kolem ulice M. Svobodové.

Podle Lataje ale další studie nejsou nutné, když je na stole jasné řešení, pro které je i Rudolfov. Řidiči by novou spojku také uvítali. „Pokud by se opravila současná silnice, tak by to mohlo stačit, ale samozřejmě tahle možnost by byla ještě lepší,“ řekl Jiří Hrubec z Vrbného, který vozovku využívá.



Zatímco Vrbenští jsou pro, u obyvatel Hlinska je tomu většinou naopak, hlavně pro ty, kteří jsou dnes přímo dotčeni provozem. „Myslím si, že by se tudy vůbec jezdit nemělo. Podmínky silnice tomu naprosto neodpovídají. Velmi snadno tady někdo může přijít k úrazu. Každý den tady vídám nebezpečné situace. Čelí jim hlavně děti, které tudy chodí do školy, a matky s kočárky,“ reagoval již dříve na situaci obyvatel ulice Lukáš Tibitancl.

Pro hlinské občany by pak bylo důležité, kudy by nová spojka ústila do Rudolfovské třídy. Návrh uvažuje se zmíněnou ulicí B. Martinů, která je ovšem značně obydlená. Další možností by pak pravděpodobně mohlo být sjet na Rudolfovskou po Hlinské ulici.



Vše by mohlo mít ještě jeden scénář, tím by mohlo být zavření stávající místní komunikace a na novou spojku by se muselo čekat, otázkou je, jak dlouho. To by s jistotou znamenalo mnohem větší zatížení Dobrovodské. Krajský úřad sice před časem vyhověl odvolání Budějovic a zrušil rozhodnutí o uzavření takzvaného krčku do Hlinska, přesto prý existují možnosti, jak jeho zavření docílit.