Jak uvedl David Štastný, starosta sokola a předseda baseballového klubu, proměnou projdou všechna čtyři hřiště - jedno mužské, jedno softballové a dvě mládežnická. „U všech necháme vyměnit povrchy, protože ten současný není propustný. Odbagruje se jílová vrstva a položí se štěrk včetně drenáže,“ upřesnil důvod opravy.

Dojít má i na kompletní výměnu oplocení. Ploty nahradí plochy z pedigu, který je mnohem měkčí a bezpečnější materiál pro hráče. Projekt počítá i s výměnou střídaček, přístavbou šaten, kompletní závlahou, drenážním systémem, skladem sportovního vybavení a především s pálkařskou halou. „Hala bude krytá a osvětlená, takže ji budeme moci využívat i v zimě. Počítáme i s přístavbou tribun, rozhodčí a zapisovatelé budou mít nově k dispozici zázemí, kde se budou moci schovat před deštěm,“ přiblížil další novinky David Šťastný.

Přestavba a rekonstrukce sportovišť ve Sportovně relaxačním areálu Hluboká, kde baseballový oddíl hraje zápasy a trénuje, přijde na 15 milionů korun. „Částku ve výši sedm celých čtyři milionů korun poskytne Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z dotačního programu, zbylých necelých osm miliónů korun uhradí město Hluboká,“ popsal financování rozsáhlé modernizace předseda klubu David Šťastný.

Celá rekonstrukce má být hotova do 20. března příštího roku. „Zápasy bychom měli hrát v novém areálu snad v průběhu června. Letošní sezona skončila a hráči se přesouvají do tělocvičen, kde absolvují svou zimní přípravu,“ upřesnil David Šťastný.

Baseballový a softballový oddíl má v Hluboké nad Vltavou tradici od roku 1994. Za tu dobu prošlo oddílem mnoho hráčů. Nyní sdružuje cca 300 členů od šestiletých dětí až po kategorii mužů a žen, kteří jsou z Hluboké nad Vltavou a okolí. Klub provozuje ještě tři dětské kroužky v základních školách v Českých Budějovicích, na Borku a v Hluboké nad Vltavou.

Hlubocký klub se může pochlubit i úspěšnými odchovanci. Michal Cais se dostal do národního týmu hráčů do 12 let a s tímto týmem si již zapsal několik úspěchů na mistrovstvích světa (na Tchajwanu) i Evropy (v Třebíči). Hlubocká rodačka Karolína Dvořáková v historii jako první softbalistka přešla z hlubockého klubu do národního týmu, kde s národním týmem získala medaili na ME v Záhřebu. Nejúspěšnějším odchovancem klubu je zatím Martin Mužík. V letošním roce nastoupil v národním týmu do 23 let a v srpnu vybojoval na mistrovství Evropy poprvé zlatou medaili. Mužík navíc získal titul nejužitečnějšího hráče mistrovství. Zároveň nastoupil za mužskou reprezentaci na letošním mistrovství Evropy a Olympijské kvalifikaci.

„Rozvoji klubu pomáhá nejen podpora sponzorů, ale hlavně podpora města Hluboká nad Vltavou, Jihočeského kraje a MŠMT, za což jsme jim velice vděční. Bez této finanční podpory si dobré fungování klubu dokážu jen těžko představit,“ dodal předseda klubu David Šťastný.