Hluboká nad Vltavou – Než přišel Tomas van Zavrel na hlubockou faru, vědělo se, že je to muž činu. To dokazuje i ve svém novém domově. Teď navíc přišel místní farář s dalším vylepšením – online bohoslužbami.

Tomas van Zavrel u hlubockého kostela Jana Nepomuckého. | Foto: Deník/ Radka Doležalová

„Každé pondělí chodím do zdejšího domova důchodců, kde spolu se zhruba patnácti obyvateli slavíme mši svatou. Vzhledem k jejich stáří a zdravotnímu stavu už někteří z nich do kostela chodit nemohou,“ vysvětloval hlubocký farář, který zde působí od roku 2016, kde se zrodil nápad na živé přenosy.



Od jeho vymyšlení k realizaci to však ještě nějaký ten pátek trvalo. „Nejprve jsme s ředitelem domova Jiřím Slepičkou a ředitelem firmy WEDOS učinili přípravné kroky, poté ještě rok trvalo, než se přenos pomocí firmy Live4K Media doladil v zamýšlené kvalitě, ale myslím, že dnes už funguje bez problémů,“ dodal Tomas van Zavrel.



Sledovat dění online tak může každý, kdo má doma internet. Stačí si jen na internetu najít internetovou stránku youtube.com, tady si do vyhledávače napsat „Kostel Hluboká živý přenos“ a poté rozkliknout první možnost. Tam kliknout na obrázek s označením „živě“ a pak už je možné sledovat aktuální dění v kostele.



„Jedinou nevýhodou je,že není možné se mše svaté účastnit virtuálně později. Kvůli GDPR se už nedělají veřejné záznamy bohoslužeb,“ vysvětloval hlubocký farář, pro kterého byl minulý rok ve znamení oprav a budování. „Naše fara dostala nový plášť. Také se nám vesměs svépomocí podařilo dotáhnout opravu zahradního domu, kde se nachází rok starý farní sál. Opravili jsme pergolu a zkultivovali farskou zahradu a dvůr,“ vyjmenovával některé ze zrealizovaných projektů.



Změn si všimnou i ti, co se procházejí kolem kostela. Tady byla dokončena křížová cesta včetně informačních tabulí vysvětlujících jednotlivá zastavení. „Mám obrovskou radost ze spolupráce se Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou v Českých Budějovicích. S ní připravujeme meditační zahradu kolem křížové cesty. Do samotné realizace budou zapojení žáci této školy,“ nastínil.



Chybět nebude ani únorový farní ples, který otec Tomas od svého příchodu na Hlubokou pořádá. „Připravuji se rovněž na pokračování náročné práce spojené s obnovou a rekonstrukcí historického farního areálu mé druhé farnosti na Hosíně, kde momentálně dovršujeme koncepční plánovací fázi,“ dodal otec Tomas.