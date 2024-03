Betonové kraslice pomalované nejrůznějšími motivy nabídnou znovu zajímavou velikonoční procházku v Hluboké nad Vltavou. Akce má i charitativní rozměr.

Přípravy akce Velikonoce na Hluboké v předchozích letech. | Video: Lenka Pospíšilová

Jubilejní Velikonoce na Hluboké letos chystají ve městě pod slavným jihočeským zámkem. Nevíte, co bylo dřív? Vejce nebo slepice? Vejce! Hrrr na Hlubokou! Tak alespoň vyzývají pořadatelé akce, která si našla plno příznivců a je už pevnou součástí velikonočních atrakcí.

„Přijďte! Protože letos vás čeká slavnostní program k desátým narozeninám této obří jarní akce. Celkem 33 obřích kraslic na Hluboké a v jejím okolí, výstava historických fotografií obřích kraslic z let 2015-2024, velikonoční fotokoutek, koncert kapely JIŘÍ SCHELINGER TRIBUTE MLADEN DJELMO, pletení pomlázek a tvořivá dílna na náměstí v Hluboké, velikonoční trasa do Hrdějovic, kolo štěstí a hlavně rodinná hra s mapou,“ vypočítává Valerie Chromá z organizačního týmu.

Nachystána je i řada překvapení, zatím jsou tajná, ale zájemci se dozvědí podrobnosti třeba v informačním centru v Hluboké nad Vltavou. Pořadatelé oceňují ohlas, jaký akce má, protože: „By se nekonalo vůbec nic, kdybyste nepřišli právě vy! Hledači vajíček! Návštěvníci, kteří si koupí mapku, a tak přispějí na dobročinný účel. Společně prožitá radost, dobročinnost, jarní kytky, občas deštík, rozkvetlé kočičky, trochu alergie, potkávání se venku na voňavém jarním vzduchu. To vše znamená: Sbohem, zimo. Vítej, jaro!“ dodává velikonoční tým z Hluboké nad Vltavou.

Hlubokou putují obří kraslice. Chystá se velká velikonoční hra pro všechny

Jak dlouho jsou tady velká vajíčka?

Už deset let se každé jaro na Hluboké děti i dospělí baví procházkami okolo 33 originálních vajec. Letos přibylo šest nových kousků. Celých 31 dnů bude možné potkávat ve městě i krajině víc než metr vysoká betonová vejce. Malovaná s fantazií a vtipem, ale i s určitými poselstvími. Poprvé doputují vajíčka až do Hrdějovic a Opatovic. Stezka se rozšíří o 10 km!

Velikonoční kraslice patří k oslavě jara v celé republice a Evropě už od dob pohanských. Jenže jen v Hluboké nad Vltavou potřebujete na ozdobení jedné obří kraslice kyblík barvy! Nebo metry textilního materiálu či příze.

Kdo měl nápad? A kdo se ho ujal?

Neotřelý nápad s hooodně velkými vejci přinesl uznávaný výtvarník Matouš Holý. V konfrontaci s jeho seriózními sochařskými artefakty v Čechách i v zahraničí, působí „infantilní“ vejce až úsměvně. Přesto bez rozpaků zapadají kraslice do schwarzenberské parkové krajiny. A právě kontrast „lehkovážnosti a vážnosti“ prolnul celou myšlenkou Velikonoc na Hluboké. Své vajíčko zdobí renomovaní umělci – ale i děti ze školky a nadšení amatéři. Bezstarostná radost – doplněná dobročinnou pomocí hendikepovaným lidem.

Těšte se na toulky po ztracených kraslicích v Hluboké nad Vltavou

„Realizace myšlenky se ujal tým čtyř nadšenců a vdechl akci rozmanitost dobrých nápadů. Valerie Chromá, Šárka Hloušková Schandlová, Petr Mach a Jan Vlasák,“ říká za příznivce akce Alena Mitter a dodává, že akci zaštiťuje město Hluboká a podporují sponzoři, kteří si za svůj příspěvek „vykoledují“ vajíčko.

Kdo pomáhá? My a vy!

Z akce velikonočních velkých kraslic by nic nebylo, pokud by ji organizátoři nedokázali každoročně zvládnout. A že je za tím vších hodně práce. Vymýšlení nových tras, rodinných her a závodů. Domluva s novými malíři obřích kraslic, dnes už pod střechou zázemí pro kraslice a malíře. Komunikace s partnery akce. Grafika nových letáků. Výroba kulis na výzdobu města. Shánění úžasných cen pro účastníky dobročinného běhu. A v neposlední řadě – výběr někoho, kterému všichni zúčastnění letos pomohou… Kromě čtyřky hlavních organizátorů ruku k dílu přiloží ti, co vajíčka zvednou těžkou technikou, rozvezou a uloží na správné místo. Spolupracují děvčata z Knihy Olgy Trčkové, Infocentrum, rodinná restaurace Schneck – po celý měsíc poskytují servis s mapkami pro návštěvníky stezky a další aktivity. Nadšenci uspořádají dobročinný bazar. Dál se posílaly darované šátky a šály, klobouky, ubrusy, kabelky, kytky v květináči… Letos se to znovu zopakuje! Na velikonočním trhu najdete i velikonoční dekorace. A samozřejmě! Zase si upletete pomlázku pod taktovkou manželů Lískovcových!

Program Velikonoc na Hluboké

Stezka za obřími kraslicemi začne na konci března. Od 29. března do 28. dubna můžete v Hluboké nad Vltavou navštívit speciální venkovní expozici ručně malovaných obřích kraslic. Budou opět připraveny vycházkové okruhy a doprovodná hra.

V pátek 29. března proběhne od 11:00 hodin malý velikonoční trh v centru Hluboké nad Vltavou. Budete mít možnost nakoupit velikonoční předměty, uplést si pomlázku, zakoupit mapky na stezku za obřími kraslicemi nebo přispět na dobročinný Řetěz naděje. Dobročinný orientační běh, závod pro jednotlivce i skupiny odstartuje v pátek 29. března ve 13:00 hodin z centra Hluboké nad Vltavou. Trasu si naplánuje každý sám a může si zvolit jakékoliv tempo, jedinou podmínkou je navštívit všechny vybrané kraslice.

Za trasou z obřích kraslic se vydejte třeba do zámecké zahrady

Rodinná hra s mapou je další možností, jak se účastnit. Na mapce kraslic najdete křížovku, kterou můžete vyluštit pomocí indicií nakreslených na obřích kraslicích. Navíc můžete plnit vložené úkoly nebo točit kolem štěstí o ceny. Hra bude probíhat od 29. do 31. března 2024.

Záštitu nad Velikonocemi na Hluboké převzal starosta a senátor Tomáš Jirsa. Více informací: www.hope4you.cz facebook VELIKONOCE NA HLUBOKÉ www.velikonocenahluboke.cz.

