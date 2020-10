Před několika lety začali hlubočtí rybáři pořádat při výlovech slavnostní programy na hrázi Munického rybníka nebo Bezdrevu. Letos se rozhodli od organizace doprovodných programů upustit. Zůstane jen prodej ryb na hrázích.

Město Hluboká nad Vltavou ale stále zvažuje, že by tedy mohlo uspořádat kulturní program na 28. října ve své režii. "Dnes ráno jsme to probírali, pořád je to otevřené," uvedla v pondělí pro Deník za organizátory Valérie Chromá. "Zatím není nic rozhodnuto, rádi bychom akci uspořádali alespoň v malém rozsahu," dodává Valérie Chromá. Jisté je, že se bude ve městě konat v restauracích Týden rybích specialit, pokud vláda podniky úplně nezavře. "Ve městě by byl malý kulturní program. Na náměstí dvě kapely. A lidé by se mohli projít na hráz rybníka na výlov. Čekáme, jaká budou aktuální opatření," řekla na závěr Valérie Chromá.

Munický rybník by se měl podle Valérie Chromé lovit 27. - 29. října.