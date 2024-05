Zahradní traktory, bazény i sauny, sazenice rajčat nebo lilií nebo tašku substrátu zdarma. To nabízí jarní Hobby, které 9. května začalo na Výstavišti České Budějovice. Dokonce si můžete nechat i změřit, jakou ránu dáte, když někoho praštíte pěstí.

Na Výstavišti České Budějovice začalo jarní Hobby s potravinářským veletrhem a bohatým doprovodným programem. | Video: Edwin Otta

Ve čtvrtek 9. května 2024 úderem deváté zaplavily výstaviště davy lidí. Nekonečný proud zájemců mířil na výstavu Hobby, která má podtitul vše pro dům a zahradu a spojena je s potravinářským veletrhem Czech Food Expo. V doprovodném programu vystoupí i zápasníci. Řada stánků nabízí i občerstvení.

Nedaleko vchodu si může každý vzít zdarma vzorek substrátu z Kompostárny Jarošovice. „Jsme tu už pošesté,“ řekl Miroslav Fleischman, obchodní zástupce kompostárny. První várka substrátu, který se přímo na výstavišti dával do tašek, měla objem 33 kubíků. „Celkem přivezeme kolem osmdesáti kubíků,“ dodal Miroslav Fleischman. Substrát je složený z kompostu, štěpky a hlíny. Kompost se dělá hlavně ze zeleného bioodpadu, především tráva a listí. Zájemci se objevili hned po zahájení Hobby. „Máme chatu a zahradu u Plava. Syn dělá skleník a vozit substrát po pytlích z obchodu by bylo zdlouhavé,“ řekla Eva Boháčová při zjišťování, kolik by stálo dovézt větší množství. S brigádnicí Natálií Landovou a Miroslavem Fleischmanem pak domlouvala bližší podmínky. „Dovoz není problém. Od náklaďáčku na sedm kubíků jsme schopni přivézt i deset patnáct nebo více. Jde jen o to, aby se na místo dostalo auto,“ doplnil za kompostárnu vedoucí Jakub Šmíd.

Akce na výstavišti nabízí nejnovější trendy v kutilství, zahradničení a úsporném bydlení, ochutnáte lokální potraviny a užijete si bohatý doprovodný program pro celou rodinu. Obě výstavy končí v neděli 12. května.

Předseda představenstva Výstaviště České Budějovice Mojmír Severin uvedl, že hlavními tématy letošního ročníku jsou dům, zahrada, kutilství, volný čas a sport. „Prodejci zde budou nabízet bohatý sortiment květin, stromů, keřů, samozřejmě tu bude k vidění i široké spektrum vybavení pro zahradu nebo potřeby pro domácnost,“ přiblížil, co lze na výstavišti vidět nebo koupit.

Dodal, že na letošním Hobby najdou návštěvníci inspiraci i poradenství co se karavanů a obytných přívěsů týče. Za návštěvu bude dle jeho slov stát i pavilon úsporného bydlení. „Vystavovatelé zde představí nové trendy z oblasti dřevostaveb, izolací, fotovoltaiky nebo tepelných čerpadel,“ láká Mojmír Severin na výstavu, kterou loni navštívilo téměř 40 tisíc lidí.

Program pro děti i autogramiáda hokejistů

Pro děti je připraven Hobby dětský svět s tvořivými dílnami, dětskou kontaktní zoo a dalšími aktivitami. Jak uvedla tisková mluvčí českobudějovického výstaviště Michaela Čeňková, malí návštěvníci zde budou moci rozvíjet svou motoriku, vyzkoušet si aktivity zaměřené na jejich smysly nebo různé pohybové aktivity. „Budou moci dělat obrázky z barevného písku, bude malování na obličej, budeme tam mít dřevěný vyřezávaný kolotoč,“ nastínila.

Samostatnou kapitolou jsou sportovní kluby, které zde budou prezentovat svou činnost. Konat se tak bude například orientační běh, k vidění tu budou gymnastky, představí se zde i hokejisté Motoru, v plánu je jejich autogramiáda. „Velkým tahákem bude turnaj v bojových sportech. V sobotu se bude jednat o zápasy Oktagonu, v neděli budou děti a junioři soutěžit v taekwondu,“ řekla Michaela Čeňková. A u ringu je instalováno i zařízení, kde si může každý zkusit, jakou dá ránu, když někoho praští pěstí.

Dalším lákadlem je víkendová RC truck show s plně funkčními, rádiově ovládanými modely a výstava závodních a rallye vozů, která bude po celou dobu trvání výstavy.

Láska prochází žaludkem

Už podruhé bude výstava Hobby spojená s národním potravinářským veletrhem Czech Food Expo, kterého se zúčastní potravináři z celé České republiky. Návštěvníci se tak mohou těšit na výrobce a prodejce masných i mléčných výrobků, pivovary, lihovary nebo vinařství. Vyhlášeny budou také výsledky soutěžní ankety Chutná hezky, jihočesky.

Dodal, že připravena je pro návštěvníky tradiční Česká hospůdka s českými potravinami nebo pečení chleba. Lákadlem pro všechny milovníky masa bude sobotní venkovní rožnění celého anguského býka.

Klasika i cukrařina

„Pozvání na veletrh přijali i speciální hosté. „Profesionální kuchař Ondřej Slanina, známý z kulinářského pořadu Kluci v akci, dále pak Alice Bendová se svojí sestrou, vyhledávanou cukrářkou Andreou Liškovou, nebo držitelka francouzského titulu Profesor cukrářského umění Mirka van Gils Slavíková,“ prozradil za výstaviště manažer Jan Kuběna.

Na pódiu se představí i známý jihočeský kuchař Vladimír Tůma. „Budeme vařit česky a z českých surovin,“ zdůraznil s tím, že vařit se bude na téma Ze statku nebo třeba Z hráze rybníka. „Letos nenecháme návštěvníkům zaschnout nos. Bude se vařit každou půlhodinku,“ smál se. Cílem podle něj je, aby lidé nejen viděli, jak se například takový kapří guláš dá připravit, ale aby jej hlavně mohli ochutnat.