Přes dvě hodiny trvalo v pondělí večer mimořádné zasedání lišovského zastupitelstva. Svolat jej nechalo osm z 21 členů. Jediným bodem programu byla přitom fara v Dolních Slověnicích a její budoucnost.

Jak hlasovali Pro zrušení záměru zbourání fary bylo z 20 přítomných členů ve 21členném zastupitelstvu pět lidí, proti bylo 14, jeden se zdržel. Pro realizaci původního záměru – zbourání fary, vybudování parkoviště, mostu a chodníku – bylo 15 zastupitelů, proti jeden a čtyři se zdrželi.

Dvě stě dvacet pět let stará budova stojí totiž přímo v pravotočivé zatáčce, hned naproti kostelu, řidičům osobních automobilů a kamionů, kteří tudy projíždí, tak musí v bezpečné cestě pomáhat odrazové zrcadlo. „Když chcete odbočit doleva a je mlha, prší, nebo je zrcadlo namrzlé, to je ruská ruleta, absolutně nevidíte. To je lepší jet nahoru k hospodě a otočit to,“ popsal situaci Jan Dvořák, který se coby občan Dolních Slověnic účastnil pondělního zasedání.

Jiří Švec, starosta města Lišov, uvedl, že zde tak chtějí do budoucna ve spolupráci s krajem stávající křižovatku rozšířit, vybudovat chodník a parkoviště. To by ale mělo vzniknout právě na místě fary, což se některým nelíbí.

„Dovedete si představit místo budovy v jádru obce parkoviště? Tady se vstupuje do cenného historického prostředí a to by se mělo respektovat,“ argumentoval na pondělním zasedání Jan Eliška z Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Jsou pro zbourání fary

Mají faru za 1,4 milionu korun, již koupili od církve. Mají projektovou dokumentaci. Jednají s Rybářstvím Třeboň o koupi potřebných pozemků. Když na to ale přijde, může jim to být k ničemu. I tak totiž může nakonec dopadnout záměr Lišovských na rekonstrukci mostu v Dolních Slověnicích a s tím spojené bourání fary.

Budova z roku 1795 stojí v pravotočivé zatáčce, už tak složitou dopravu zde moc neusnadňuje. Do budoucna by ji tak mělo nahradit parkoviště. Jenže to se některým nelíbí, a tak se obrátili na ministerstvo kultury s tím, aby byla fara zapsána na seznam kulturních památek.

Lišovští o její budoucnosti vedli v pondělí večer přes dvě hodiny vášnivou diskuzi. Podle starosty Lišova Jiřího Švece není situace černobílá. „Faru a celé urbanistické uspořádání vnímám jako něco, co má hodnotu. Vše je ale o prioritách, technických možnostech,“ poukázal na skutečnost, že je třeba brát v potaz historické hledisko i bezpečnost místních.

AUTA VERSUS CHODCI

Své o tom ví Jan Dvořák, který v Dolních Slověnicích bydlí. „Chodím tudy s dětmi na procházky. Mám čekat, až mi zde dítě zabije někdo autem? Můžu vám garantovat, že vždy, když tam s dětmi jdu, mačkám je na zábradlí a pokaždé je to o kultuře řidičů. Vždycky se míjí na mojí úrovni a nikdo nezastaví. Já stojím s dětmi přimáčknutý na zábradlí, jedno auto, vedle druhé auto a ještě na mě gestikulují, jako co já tam dělám,“ rozčiloval se na pondělním zasedání. „Jako člověk, který ve Slověnicích bydlí, a věřte, že jsem se o tom bavil s hodně obyvateli, říkám, že stojíme o to, aby se fara zbourala a vzniklo tam parkoviště a nový most,“ dodal.

S tím nesouhlasila jedna z příchozích dam. „Srdcem každé obce, vesnice, je kostel, fara, hřbitov. Osobně se divím občanům z Horních a Dolních Slověnic, že neprotestují proti zbourání, protože si myslím, že ve chvíli, kdy se zbourá fara z osmnáctého století, tak Slověnice přijdou o část srdce.“

PATNÁCT Z DVACETI

Pro původní záměr – rozšíření křižovatky, vybudování nového mostu, chodníku a parkoviště, tedy i zbourání fary, bylo nakonec 15 z 20 přítomných zastupitelů. „Je to projev mimořádné necitlivosti k prostředí,“ reagoval na hlasování Jan Eliška, který je nejen místním, ale také zaměstnancem Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Poslední slovo ale bude mít ministerstvo kultury, které může faru prohlásit za kulturní památku. „Realizace projektu tak může nastat jedině tehdy, jestli k tomu budeme mít zelenou ze strany norem, zákonů a také ministerstva,“ řekl na závěr lišovský starosta.

Jste pro zbourání fary v Dolních Slověnicích?

Ano: Jiří Švec, starosta města Lišov

Myšlenka měla přijít dřív

Zatáčka je nepřehledná, nevejde se tam chodník, jsou tam registrované dopravní nehody. To všichni víme a je třeba to nějak řešit. Po více než roce, co máme platný demoliční výměr, co jsme do toho jako město investovali přes dva miliony korun, kdy kraj za statisíce udělal projektovou dokumentaci, si vzpomeneme, že by fara stála za to zachránit? Nemyslím si, že je ta myšlenka nesmyslná, ale pokud tady byla, měla přijít dřív.

Ne: Jan Eliška, památkář

Obraz vesnice to zničí

Vstupujeme do historického prostředí, které by se mělo respektovat. Záměr demolice fary je mimořádně nešťastný. Bylo by vhodné projekt přehodnotit s ohledem na předložené názory odborníků na památkovou péči, historii a urbanismus i přívětivé výsledky dopravních statistik a platný územní plán. Asanační zásah do centra této malebné vesnice by byl natolik drastický, že by její celkový obraz nevratně zničil.

Hlasovat můžete i vy v anketě pod článkem.